В Андреевской церкви в Киеве прошла первая служба Вселенского патриархата

В Андреевской церкви в Киеве в четверг состоялась первая архиерейская литургия в недавно восстановленной ставропигии (представительстве, – прим.РС) Вселенского патриархата в украинской столице. Богослужение возглавили экзархи Константинопольского патриархата митрополит Эммануил Галльский и епископ Эдмонтонский Иларион.

На литургии присутствовали более полусотни человек. В их числе – делегация от Вселенского патриарха, журналисты, советник украинского президента по вопросам религии Ростислав Павленко и министр культуры Украины Евгений Нищук.

Именно митрополит Эммануил Галльский, проводивший богослужение, 15 декабря возглавит объединительный собор, который состоится в стенах киевской Святой Софии. На этом соборе должны создать Поместную православную церковь в Украине, избрать ее предстоятеля и утвердить устав новой церкви.

18 октября решением Верховной Рады Андреевскую церковь передали в постоянное пользование Вселенскому патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. При этом церковь осталась в государственной собственности как часть Национального заповедника "София Киевская".

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной церкви, отменив решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

В Службе безопасности Украины, тем временем, сообщили о возможных провокациях перед проведением церковного собора 15 декабря. Как отметил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, провокации в Киеве и других городах Украины призваны сорвать получения Томоса (церковного указа, – прим.РС) об автокефалии для Украинской православной церкви.

В четверг проходит Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее главу 89-летнего Филарета ранее называли одним из вероятных кандидатов на пост предстоятеля новой церкви. Однако в последнее время появились сообщения, что Филарет может отказаться от выдвижения своей кандидатуры. Несмотря на запрет руководства УПЦ Московского патриархата в предстоящем объединительной соборе, как ожидается, могут принять участие от 3 до 12 епископов этой церкви. Наибольшим будет представительство УПЦ Киевского патриархата – 40 архиереев, еще 12 – от Украинской автокефальной православной церкви.