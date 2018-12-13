Путин присвоил 600 полномочий?

Россия отметила 25-летие принятия Конституции 1993 года. Владимир Путин ограничился словами о том, что Конституция "живой организм". Премьер Дмитрий Медведев написал статью, в которой объявил, что допускет лишь точечные корректировки Конституции.

Известный правовед, доктор юридических наук Михаил Краснов в своем недавнем докладе на "Круглом столе" 12 декабря отметил, что президент за годы правления присвоил себе более 600 полномочий, которые Конституция ему не предоставляла. Около 50 статей фактически не работают.

Видимо, и это создает основу для торжества авторитаризма в России.

По данным опроса социлогов "Левада-центра" 42% Конституцию не читали. Но почти 40% россиян считают, что власти полностью или в основном соблюдают Конституцию. Примерно такое же количество заявило о её "частичном" соблюдении властями. Только 18% респондентов считают, что госорганы не соблюдают Конституцию.

«Она утонула?» 25-летнюю судьбу Конституции обсуждают профессор, член бюро партии "Яблоко" Виктор Шейнис, социолог, глава "Левада-центра" Лев Гудков, декан юридического факультета Санкт-Петребургского филиала РАНХИГС Сергей Цыпляев, журналист, бывший депутат ЗС Республики Алтай Сергей Михайлов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 13 декабря в 19-05.