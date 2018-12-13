Иранские хакеры атаковали чиновников США, ответственных за санкции

Иранские хакеры из группы Charming Kitten ("Очаровательный котенок") пытались взломать электронную почту американских чиновников, которые следят за соблюдением санкций против Ирана. Об этом сообщает Associated Press. Агентство проанализировало данные британской компании Certfa, которая занимается вопросами кибербезопасности.

Помимо американских госслужащих, в числе атакованных лиц оказались высокопоставленные критики и сторонники ядерной сделки, заключенной между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году, а также арабские ученые-атомщики, иранские гражданские активисты и эксперты из вашингтонские аналитики.

Сотрудник Американского института предпринимательства

Фредерик Каган выразил мнение, что кибершпионаж со стороны Ирана связан с санкциями, которые ввела администрация Дональда Трампа против Тегерана. Он уверен, что за кибератаками стоят иранские власти.

Как стало известно ранее, спецслужбы Ирана в 2010 году взломали системы связи ЦРУ. С помощью поисковых запросов Google хакеры проникали на сайты, которые сотрудники американской разведки использовали для общения со своими агентами.

В сентябре США обнародовали новую национальную стратегию кибербезопасности, которая предусматривает более активные, чем прежде, действия в ответ на кибератаки. Иран и Россия названы в документе главными источниками киберугроз для США.