Двухдневный саммит "Большой двадцатки", открывающийся в Аргентине в пятницу, 30 ноября, пройдет на фоне усугубившихся в последние месяцы разнообразных военно-политических и торгово-экономических конфликтов, грозящих миру еще большей нестабильностью. Сумеют ли лидеры G20 разрешить хоть часть накопившихся противоречий? Одна встреча в Буэнос-Айресе уже точно не состоится – президент США Дональд Трамп из-за "керченского кризиса" отказался лично разговаривать с Владимиром Путиным.

Напряженная "торговая война" между США и Китаем, ставшим в последние годы главным внешнеэкономическим партнером для почти половины участников "Группы двадцати" (как официально называется клуб правительств и глав центральных банков 20 государств с крупнейшими развитыми экономиками), обострение обстановки на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах, а также падение мировых цен на нефть и глобальные изменения климата – ключевые факторы, которые определят повестку всех переговоров в Буэнос-Айресе. Ожидается, что нынешний саммит G20 станет одним из самых значимых с ноября 2008 года, когда лидеры "большой двадцатки" собрались в Вашингтоне для обсуждения вопросов, связанных с мировым финансовым кризисом.

​Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз, входящие в G20 – это примерно 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов всей мировой торговли (в том числе внутри Евросоюза) и две трети мирового населения. На встречах G20 почти всегда также присутствуют лидеры различных международных организаций, среди которых Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.

С чем приезжают в Аргентину два ключевых участника саммита, Дональд Трамп и Владимир Путин, и какие проблемы заботят их в первую очередь?

США

Президента Дональда Трампа, обычно мало интересующегося многосторонними диалогами, ждет весьма напряженная личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее Трамп охарактеризовал предстоящие переговоры с лидером КНР как последнюю возможность положить конец всем нынешним торговым конфликтам – либо Пекину, по его словам, следует приготовиться к новым, еще более жестким санкциям и росту давления со стороны Вашингтона. Президент США заявил, что, если договориться по таким проблемам, как дисбаланс во взаимной торговле и нарушения прав на интеллектуальную собственность, не удастся, американские пошлины на ввозимые товары из Китая (в этом году общий объем этого импорта превысил 200 миллиардов долларов) могут быть повышены до 25 процентов.

США, помимо торговых претензий, требуют от КНР также перестать нагнетать обстановку и возводить искусственные острова с военными объектами в Южно-Китайском море, и ликвидировать угрозу для американских стратегических и индустриальных объектов со стороны китайских хакеров.

[С другой стороны, в последние дни перед саммитом из Белого дома иногда звучали и довольно оптимистические прогнозы насчет грядущих переговоров с Китаем. Это отразилось, в том числе, в небольшом росте мировых цен на нефть, до этого подешевевшей почти на 20 процентов только в ноябре – из-за легкого смягчения американских санкций против Ирана и роста добычи в Саудовской Аравии, России и США. По словам аналитиков нефтяного рынка, ключевым событием для формирования цен на углеводородное сырье в будущие месяцы станет намеченная в Буэнос-Айресе встреча Владимира Путина и наследного саудовского принца Мухаммада бин Салмана – не считая, конечно, запланированной на декабрь очередной конференции ОПЕК.]

Намеченное в Буэнос-Айресе очередное личное общение Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, первое после их встречи в Хельсинки в прошлом июле, после которой американский президент у себя на родине подвергся жесточайшей критике за "излишне подобострастный тон", как стало известно вечером 29 ноября, отменено по инициативе Трампа. Как написал в своем Твиттере американский президент, он принял такое решение в связи с захватом российскими пограничниками кораблей военно-морских сил Украины и нежеланием Москвы отпустить арестованных украинских моряков, среди которых есть раненые. "Я надеюсь на новую содержательную встречу, как только эта ситуация будет урегулирована":​

Но главное, что, очевидно, волнует Трампа во внешней политике сегодня – это никак не отношения с Москвой, а все-таки звучащие со всех сторон призывы прекратить заниматься экономическим протекционизмом, которые он успешно оставляет без внимания, и проблемы нелегальной иммиграции в США из стран Латинской Америки, в первую очередь через сухопутную границу с Мексикой.

Впрочем, с новым мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, сторонником левой идеологии и врагом "американского империализма", в Буэнос-Айресе Трамп не встретится – 1 декабря Обрадор официально вступает в должность у себя на родине, и в Мехико в этот день состоится его инаугурация. На саммите G20 в последний день своего президентства Мексику будет представлять Энрике Пенья Ньето.

Россия

Президента Владимира Путина наблюдатели называют одним из самых опытных ветеранов саммитов G20, чье влияние только возрастает, в том числе за счет вмешательства России в войну в Сирии, а в последнее время – в другие локальные конфликты по всему миру, например, в Ливии или ЦАР. Однако сейчас Путин прилетает в Буэнос-Айрес на фоне обвинений со стороны Украины в том, что он готовится развязать против нее полномасштабную войну – после того, как российские пограничники обстреляли и захватили три украинских корабля с 24 военнослужащими, которых в России будут судить. Встречаться с президентом США Владимир Путин планировал, как выясняется, напрасно – причем еще и на фоне продолжающихся обвинений в том, что Кремль вступил в сговор с избирательным штабом Трампа во время его президентской кампании в 2016 году.

Изначально Путин и Трамп собирались разговаривать в субботу, 1 декабря, в течение примерно двух часов, из которых около 20 минут – наедине, с участием лишь переводчиков. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что в повестку переговоров были включены вопросы общемировой безопасности, контроля над вооружениями и проблемы Ближнего Востока. Однако Дональд Трамп отметил, что его предстоящий разговор с Владимиром Путиным в Аргентине может быть отменен, еще в начале недели, в интервью газете Washington Post. Для окончательного решения Трамп ждал полный отчет своих помощников об инциденте в Керченском проливе, в результате которого Россия захватила два бронекатера и буксир ВМФ Украины: "Этот акт агрессии мне совсем не по душе. Совсем не по душе", – сказал тогда Трамп.

Об отмене переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и других их встречах в столице Аргентины в интервью Радио Свобода рассуждает европейский международный обозреватель, политолог и публицист Александр Морозов:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F537247455&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Когда в Москву для подготовки следующей возможной встречи Трампа и Путина приезжал Джон Болтон, он очень подробно обсуждал возможную повестку дня, которая интересует США. Но если мы проанализируем выступления Путина и позицию официальных российских медиа после его визита, то не обнаружим там ни малейшего намека на какое-то смягчение позиции Москвы, или, так сказать, на готовность занять дружелюбную, "переговорную" позицию. Путин только что послал ясный сигнал Вашингтону, высказавшись насчет того, что "отвязка от доллара" якобы "нанесет удар вам, а не нам", в очень резкой форме в целом говоря про США.

В то время как в отношении возможного договора о ракетах, урегулирования в Сирии и других традиционных тем в отношениях с Вашингтоном им ничего сказано не было. И на инцидент в Керченском проливе Путин отреагировал с максимальной жесткостью – которая, в общем, позволила и Трампу, со своей стороны, наверное, и употребить слово "агрессия".

Дональд Трамп, конечно, стремится встроить Россию в какой-то свой стратегический план, который позволил бы ему сделать Америку "great again", реализовать свою собственную большую внешнеполитическую программу, и на каких-то условиях, действительно, поладить с Путиным. Но при этом, как бы он ни обращался к президенту России, насколько можно судить, сам Путин разговаривает абсолютно риторическим языком. Во всех выступлениях и во всех встречах с руководителями разных стран Путин бесконечно описывает одну и ту же картину мира, весьма и весьма конфликтную и не содержащую никаких, образно говоря, лазеек, никаких зазоров, через которые мог бы просочиться этот новый диалог. Путин сам не дает Западу для начала диалога ни одного шанса.

Путин сам не дает Западу для начала диалога ни одного шанса

Если Путин идет на очень жесткую и абсолютно бескомпромиссную эскалацию со своей стороны, то, конечно, в будущем невозможно ожидать никакой готовности к диалогу со стороны как республиканского, так и демократического американского истеблишмента, или, к примеру, смягчения позиции Великобритании в отношении России, после дела Скрипалей. А это, в свою очередь, означает, что скоро неизбежно на мировую общественность вывалятся какие-то новые шокирующие сведения, компрометирующие Кремль. Так устроена мировая политика.

– Насколько важна поездка в Аргентину для Владимира Путина, если мы станем рассматривать ее шире, а не только в контексте отмененных переговоров с Дональдом Трампом? Ведь, кроме общения с американским президентом, с европейскими, западными лидерами, в том или ином, самом протокольном даже формате, Путин ведь еще будет встречаться и с китайским председателем Си, и с главами азиатских, африканских, латиноамериканских государств. Здесь он способен что-то выиграть? Много пишут о том, что Путин – опытный ветеран подобных встреч.

– Безусловно, эти встречи в кулуарах Путину очень нужны, причем не только с пропагандистской стороны, не только, чтобы показать, что он не оказался в изоляции, но и по содержанию. Потому что с целым рядом этих государств продолжается реальное экономическое взаимодействие, и Путин выступает важным их гарантом, как и другие лидеры, при каких-то очень крупных сделках и контрактах. Здесь, конечно, у Путина все пойдет по плану. И я думаю, что российская пресса после этой его поездки будет делать, конечно, акцент не на отмененной встрече с Трампом, а именно на разговорах с другими лидерами "двадцатки", которые показывают, что разные векторы российской политики продолжают укрепляться, особенно азиатский.

​– И латиноамериканский вектор, как выясняется, тоже. Например, нового президента Бразилии Жаира Болсонару вообще называют неким идейным "двойником Путина в тропическом варианте", хоть сам Болсонару считает образцом для подражания Трампа. А новый президент Мексики Андрес Мануэль Обрадор уже вроде бы обещает покупать у Москвы оружие и отменить визы для российских граждан…

– Путин очень рад был бы получить новых партнеров в Латинской Америке, на "заднем дворе" США! В последнее время, уже в период западных санкций, Кремль очень активно стремится компенсировать разрыв контактов с европейскими странами и с Соединенными Штатами за счет других стран, действуя примерно по "китайской схеме" – предлагая их правительствам долгосрочные кредиты на разные инфраструктурные проекты, в которых участвовали бы и российские компании. Поэтому здесь у Путина точно есть повестка дня, он знает, что кому предложить.

​– Дональд Трамп по-прежнему подвергается огромному давлению со стороны Конгресса США, требующего усилить санкции против Москвы, и вообще со стороны всех сил у себя дома, кто уверен в российском вмешательстве в американскую избирательную кампанию в 2016 году, и так далее. При этом (вопреки всему тому, что говорят, возможно, российские официальные медиа), мне кажется, что для президента США Россия и Путин – это вообще не главная тема. Китай или Мексика волнуют его больше. Это задаст тон всему поведению Трампа в Буэнос-Айресе?

– С одной стороны, это, и правда, так. С другой стороны, нельзя приуменьшать возросшее значение России для Запада. В свое время Кондолиза Райс, когда ее спрашивали о России, говорила: "Россия у нас в повестке дня стоит на 13-м месте", и так оно и было. Сейчас же для американской администрации Россия стоит выше в этом списке стран, которыми надо заниматься. Во-первых, потому что (и об этом только что верно написал публицист и экономист Владислав Иноземцев), в воздухе висит, вообще говоря, обсуждается уже, объявление России государством-спонсором терроризма! И Украина ведь настаивает на том, чтобы Россию признали страной-агрессором. Невозможно исключать возможность того, что в ближайшие полгода-год такое случится. И это все создает большие проблемы и для США тоже. Потому что, если Вашингтону придется придерживаться этой линии, то из этого дальше проистекут большие последствия. Ведь нельзя просто объявить страну спонсором терроризма – и больше ничего не делать! Дальше потребуется утвердить огромный перечень продуманных и очень конкретных мер против России. То же самое и с возможной квалификацией России как страны-агрессора.

Во-вторых, повторю, что Трамп, конечно, очень хотел бы видеть Путина внутри какой-то общеевропейской схемы, в качестве какого-то важного игрока. Но Владимир Путин просто ссорится со всеми и по всему периметру российских границ, и для Трампа в таком партнерстве с Путиным нет никакой возможной выгоды.

И наконец, есть третий момент: есть обозреватели, которые писали, что Джон Болтон приезжал обсуждать, в том числе, и гипотетическое взаимодействие США и России в отношениях с Китаем, при этом пытаясь понять, насколько слепо собирается Путин контактировать с Пекином, или у него есть какая-то стратегия. Потому что Китай действительно сверхважен для США, и Россия здесь могла бы играть какую-то важную роль – но только, если бы она выбрала, с точки зрения Вашингтона, "правильную сторону" – подчеркивает Александр Морозов.

С чем едут в Аргентину на саммит G20 многие другие лидеры?

Китай

Как уже было сказано, председатель КНР Си Цзиньпин, позиционирующий себя в качестве лидера и идеолога всемирной глобализации и главного борца с национальным экономическим протекционизмом, должен будет противостоять на саммите в Буэнос-Айресе Дональду Трампу.

При этом многие лидеры стран ЕС, а не один лишь Трамп, периодически указывают китайскому лидеру на то, что их компании и фирмы по-прежнему сталкиваются в коммунистическом Китае со многими искусственными препятствиями и угрозами, включая принуждение к выдаче высокотехнологических секретов, или вообще с откровенными случаями кражи интеллектуальной собственности.

Великобритания

Для британского премьер-министра Терезы Мэй визит в Буэнос-Айрес омрачают проблемы Брекзита и, в частности, пока неудачные попытки убедить законодателей ратифицировать ее вариант соглашения с ЕС. Решающее голосование, которое может также определить судьбу ее премьерства, должно состояться 11 декабря. Как ожидается, Мэй проиграет – как из-за непримиримой оппозиции со стороны приверженцев жесткого Брекзита внутри ее собственной Консервативной партии, полагающих, что Мэй делает слишком много уступок Брюсселю, так и из-за противодействия проевропейски настроенных членов парламента, уверенных в том, что такой план обрушит британскую экономику.

Тереза Мэй, потерявшая большинство в парламенте после выборов 2017 года, хотела бы, чтобы Великобритания после расставания с Евросоюзом играла бы ведущую роль в мировой экономике в качестве независимого государства. Однако критики говорят, что торговые возможности страны без связей с ЕС будут непоправимо подорваны.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, на саммите будет стремиться наладить связи с ключевыми африканскими и латиноамериканскими странами, чтобы обеспечить Турции статус глобальной державы. Также комментаторы уверены, что Эрдоган, поддерживая свой имидж политического лидера, озабоченного страданиями обездоленных и угнетенных всего мира, станет призывать лидеров других государств обратить больше внимания на палестинскую проблему или на судьбу мусульманского народа рохинджа в Мьянме.

Однако поездка турецкого президента в Буэнос-Айрес в основном примечательна тем, что он лично встретится здесь с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, которого официальные турецкие СМИ называют прямым организатором зверского убийства в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашикджи (Хашогги). Эрдоган и принц до сих пор не встречались лицом к лицу со дня этого убийства.

Саудовская Аравия

Наследный принц Мухаммед будет представлять Эр-Рияд на саммите в Аргентине на фоне глобального возмущения из-за смерти Хашикджи (Хашогги). Встречи в Буэнос-Айресе для Мухаммеда бин Салмана – хороший шанс обсудить состояние энергетического рынка с лидерами других основных нефтедобывающих стран, в первую очередь России и США, на фоне нынешнего спада цен на нефть. Саудовская Аравия сама намерена провести саммит "большой двадцатки" в 2020 году. Дональд Трамп, ранее заявлявший о готовности встретиться в кулуарах саммита с Мухаммедом бин Салманом, потом, как сообщил Джон Болтон, "не нашел времени на этот разговор" в своем графике.



​Япония

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, постоянно озабоченный поддержанием своего личного рейтинга в обществе и внутри собственной Либерально-демократической партии, надеется на встречи и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Путиным. С американским президентом он, вероятно, станет в первую очередь обсуждать проблему северокорейского оружия массового уничтожения и экономическое противостояние Пекину, а с президентом России – в очередной раз вернется к перспективе подписания мирного договора и вопросу принадлежности Курильских островов.

В середине ноября на встрече Путина и Абэ в Сингапуре была достигнута договоренность ускорить переговорный процесс на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. В этом документе говорилось, что Москва согласна рассмотреть возможность передачи Токио двух из четырех спорных Курильских островов после заключения мирного договора. По информации японских СМИ, на саммите в Сингапуре Синдзо Абэ пообещал Владимиру Путину не размещать базы США на Курилах в случае передачи части островов.

Бразилия

Поскольку нынешний бразильский президент Мишель Темер досиживает последние дни в своем кресле и считается "хромой уткой", все внимание сегодня приковано к вступающему 1 января в должность его преемнику Жаиру Болсонару, бывшему офицеру-десантнику, борцу за "традиционные ценности", идеализирующему времена военной диктатуры и известному расистскими, гомофобными, националистическими, крайне консервативными взглядами – а также стороннику откровенного протекционизма в экономике.

Болсонару в последний момент отказался приехать в Буэнос-Айрес, сославшись на то, что он еще не оправился от последствий ножевого ранения, полученного во время президентской кампании. Однако некоторые из его главных помощников должны присутствовать на саммите, и уже запланированы их встречи с членами американской и российской делегаций.

ЮАР

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, пришедший к власти в уходящем году, твердо поддерживает идеи глобализации, почти во всех речах, и на родине, и за рубежом, подчеркивая свою приверженность международному экономическому сотрудничеству.

​На саммите в Аргентине он, как полагают наблюдатели, надеется привлечь в свою страну иностранные инвестиции в размере, как минимум, 100 миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет, чтобы побороть продолжающуюся стагнацию и рекордную безработицу, достигшую в 2018 году уровня в 28 процентов.

Аргентина

Премьер-министр Аргентины Маурисио Макри выступает в роли хозяина нынешнего саммита "Группы двадцати" в то время, как его страна переживает тяжелейший экономический кризис, рецессию и инфляцию в 45 процентов годовых, что заставило его просить МВФ о выдаче огромного дополнительного кредита.

Резкие сокращения государственных расходов и падение национальной валюты вызвали волну забастовок и непрерывных массовых уличных протестов, которые, очевидно, лишь усилятся в Буэнос-Айресе на время саммита G20. Возможно, в целях экономии средств, а также ради популяризации национальной культуры всех участников саммита будут обильно кормить самыми простыми уличными блюдами национальной кухни – например, сендвичами с сосисками из мясных субпродуктов, называемыми choripan, и примерно такими же пирожками empanadas.