Евросоюз продлил санкции в отношении России

Лидеры стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении России из-за конфликта на востоке Украины на полгода. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвиак.

Ограничительные меры сохранили в силе из-за того, что Москва не показала прогресса в вопросе выполнения Минских соглашений, заявил глава Евросовета Дональд Туск. Также, по мнению европейских чиновников, Россия поддержала проведение выборов на подконтрольных сепаратистам территориях, голосование прошло в нарушение украинских законов.

Санкции Европейского союза действуют в отношении России с 2014 года. Штрафные меры ввели в связи с аннексией Крыма и поддержкой России сепаратистов в Донбассе. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются.

Россия прямое участие в конфликте на востоке Украины отрицает, а присоединение Крыма называет "восстановлением исторической справедливости".