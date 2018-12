БГ + ДДТ. Артемий Троицкий слушает рычание рок-динозавров

Главные герои и персонажи девяносто шестого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – те, без кого вот уже десять тысяч лет не может обойтись отечественная рок-музыка. Рок-критик Артемий Троицкий привлекает внимание к вечноживым БГ, ДДТ, АМ и делает вывод о том, что старое железо отнюдь не заржавело.

Продолжаю психоделическое путешествие по просторам современного русского рока: мейнстрим, "молодая шпана"... И вот очередь дошла до живых классиков. Если посмотреть на групповой международный портрет рок-ветеранов, то картина вырисовывается, что называется, неоднозначная. Тех, кто выжил и не расстался с музыкой, можно условно разделить на две группы: "творческие единицы" и "памятники самим себе". К первым относятся те, кто продолжает писать новые песни, пробовать новую музыку и привлекать к себе внимание не только в "ностальгическом" ключе. Это Роберт Плант, Нил Янг, Боб Дилан, Пол Маккартни, Ван Моррисон. Вторые (их явное большинство, и это в основном почему-то рок-группы) – обслуживают "ретроманию", неустанно колеся по городам и весям, исполняя древние хиты. И это не только второразрядные Styx, Uriah Heep или Nazareth, но, боюсь, даже великие Rolling Stones.

Ситуация с "отцами-основателями" русского рока на этом фоне вполне отрадная. Наши старожилы немного моложе и, к счастью, в большинстве своём по-прежнему пребывают в отменном творческом тонусе. Почему так славно получилось – не знаю. То ли наша несчастная страна вновь подкидывает проблемы и стимулирует вдохновение по принципу "не могу молчать". То ли мечты и амбиции, не осуществлённые в годы скудной советской юности, наконец-то находят воплощение...

Макаревич на джазовом "Перекрестке"

Вот, скажем, Андрей Макаревич, бессменный лидер "Машины времени". Я про себя прозвал его "последним шестидесятником", поскольку на зрелом этапе своего творческого пути Макаревич, довольно неожиданно, пустил по боку рок и заиграл-запел совсем по-другому, пустив глубокие корни, уходящие, с одной стороны, в традиционный джаз, а с другой – в бардовские переборы. Его недавний акустический альбом "Хроника текущих событий" вполне мог бы иметь подзаголовок: "Если бы Александр Галич писал песни сегодня". В джазовой сфере у Макаревича сразу несколько составов: от поэтическо-авангардного со знаменитым барабанщиком Владимиром Тарасовым до архивно-ретрушного "Идиш джаза". Где-то посередине очутился проект YO5 – песни "Машины времени" в джазовой инструментовке. Некоторые из них, в которых изначально был заложен свинговый элемент, например "Она идёт по жизни смеясь", звучат очень здорово.

"Она идёт по жизни смеясь". Андрей Макаревич играет джаз

Борис Гребенщиков нисколечко не изменил своему стилю, однако существенно обогатил его в плане исполнения и аранжировок. В 2016–2017 годах "Аквариум" активно выступал с симфоническими оркестрами и хорами; некоторые записи вошли в новый альбом "Симфония". Симфо-версии стали очень популярны среди статусных рокеров, и оценивать их можно по-разному – от "пафосной пошлятины" до "нового прочтения". В случае Гребенщикова, как мне слышится, многое (как и у "джазового" Макаревича) зависит от фактуры конкретных песен: если они писались с учётом симфонического дыхания, то результат впечатляет ("Послеполуденный отдых фавна", "Дело мастера Бо"), если нет – оркестр играет чисто декоративную роль.

"Дело мастера Бо"-риса Гребенщикова

Наиболее интересны и вызвали самый сильный общественный (не побоимся этого слова) резонанс два сольных альбома БГ – "Соль" (2014) и совсем недавний "Время N". Помимо великолепных песен, некоторые из которых, на мой вкус, вообще едва ли не лучшие у Бориса за 40 лет, эти записи отличает блестящая работа продюсеров и музыкантов, среди которых поистине легендарные личности – скажем, гитарист Ричард Томпсон (Fairport Convention) и флейтист Иан Андерсон (Jethro Tull). Игра имеет значение, и сольные альбомы БГ убедительно это доказывают.

Борис Гребенщиков: "На ржавом ветру"

Юрий Шевчук дебютировал чуть позже Боба и Макара, однако имеет не меньшие основания считаться классиком жанра. Группа ДДТ – как всегда, в обновлённом составе – выпустила летом 2018 года альбом под названием "Хали Гали / Галя Ходи". Это двадцатая (!) студийная работа группы Шевчука и при этом, на мой вкус, едва ли не лучшая за все эти годы. Разнообразная по стилистике и звучанию, на удивление бодрая и "рок-н-рольная" по настроению, она наводит давно сожжённый мостик с 1980-ми. Что, как мне кажется, очень своевременно и правильно, поскольку сегодняшняя обстановочка в России имеет массу точек соприкосновения с годами агонии советской власти.

Русский "Степной Гамлет" – Юрий Шевчук и его ДДТ

Я вообще подозреваю, что несомненный творческий подъём рок-героев 80-х (а тут ещё можно вспомнить новые записи Василия Шумова из "Центра" или Михаила Борзыкина из "Телевизора") во многом связан с тем режимом отчаянного "ожидания перемен", который разогревал настоящий рок всегда и везде.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 96):

1. Mark Lanegan Band (USA). Death's Head Tattoo, LP Gargoyle

2. Ya Tosiba (Azerbaijan/Finland). Mašin, LP Love Party

3. Atonalist ft. Gavin Friday (France/Ireland). The Road to Perditio, LP Atonalism

4. Girl One & The Grease Guns (UK). The Creep Circus, LP The Strange Little Lines That Humas Draw in the Dust

5. Yo5 (Россия). "Она идёт по жизни смеясь", LP Yо5

6. Symphonia БГ (Россия/Ukraine). "Дело мастера Бо", LP Symphonia БГ

7. "Аквариум" (Россия). "Собачий вальс", LP "Звуки Питера 2018"

8. БГ (Россия). "На ржавом ветру", LP "Время N"

9. ДДТ (Россия). "Мёртвый человек", LP "Хали-гали / Галя ходи"

10. ДДТ (Россия). "Степной Гамлет", LP "Хали-гали / Галя ходи"

11. Nadine Shah (UK). Relief, LP Holiday Destination

12. Sextile (USA). One of These, LP Albeit Living

13. Carla Del Forno (Australia/Germany). You Know What it's Like, LP You Know What it's Like