Отказ возбуждать дело о внесудебных казнях в Чечне признан законным

Суд в Ставропольском крае признал законным отказ следователя возбудить уголовное дело после публикации "Новой газеты" о внесудебной казни как минимум 27 человек в Чечне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ессентукского городского суда.

В июле прошлого года "Новая газета" опубликовала материалы о задержаниях и убийствах десятков жителей Чечни в период с декабря 2016 года по январь 2017-го.

По данным издания, в ночь с 26 на 27 января были казнены без суда как минимум 27 человек. Сообщалось, что среди убитых были подозреваемые в нападении на полицейских.

По данным "Новой газеты", родственников некоторых из убитых жителей Чечни заставили подписать признание в том, что те якобы уехали воевать в Сирию.

Власти Чечни назвали сообщения о внесудебных казнях ложью, а массовые задержания – профилактикой терроризма. В сентябре 2017-го в аппарате уполномоченного по правам человека в России заявили, что трое жителей Чечни, упомянутые в материале "Новой газеты", были убиты в результате вооруженного столкновения, а еще двое умерли своей смертью. 12 человек из тех же списков якобы находились в розыске.