Родственников стрелка из Страсбурга отпустили из-под стражи

В Страсбурге отпустили из-под стражи родителей и двух братьев Шерифа Шекатта, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке 11 декабря. Следствие не нашло доказательств их причастности к теракту. Трое знакомых стрелявшего все еще остаются под арестом.

По данным следователей, Шекатт действительно был связан со сторонниками радикального ислама. Его отец утверждает, что не знал о готовящемся теракте, но пытался отговорить сына от общения с джихадистами.

Жертвами атаки в Страсбурге стали четыре человека, ранения получили 12. Шекатт успел скрыться, его искали двое суток и убили 13 декабря во время спецоперации. Родителей и братьев злоумышленника задержали вскоре после теракта. СМИ тогда сообщали, что один из братьев стрелявшего имеет связи с радикальными исламистами.

Шекатту было 29 лет. Его 27 раз привлекли за преступления во Франции, Германии и Швейцарии.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Сам Шекатт, по данным СМИ, объяснил свой поступок "местью за братьев в Сирии".