В Приморье закончилось голосование на выборах главы региона

В Приморье прошли повторные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: исполняющий обязанности губернатора самовыдвиженец Олег Кожемяко, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, Алексей Тимченко от Партии роста и Роза Черемис, представляющая партию "За женщин России". Представителя от КПРФ оппозиционера Андрея Ищенко до выборов не допустили.

В региональном Центризбиркоме заявили, что голосование проходит при довольно высокой явке. К 18 часам по местному времени она составила около 40 процентов. По данным ЦИК, жалоб не поступало, а вся информация в СМИ о нарушениях не соответствует действительности.

В свою очередь движение в защиту прав избирателей "Голос" со ссылкой на наблюдателей сообщает об организованном подвозе избирателей, вбросах бюллетеней, а также незаконной агитации на участках. Многих наблюдателей на участки не допустили.

ЦИК отменил результаты прошедших в сентябре предыдущих выборов, сославшись на нарушения. Тогда лидировал Ищенко, но победа неожиданно досталась кандидату от "Единой России" Андрею Тарасенко. Выдвигать Ищенко на повторные выборы коммунисты отказались. Пойти на них самовыдвиженцем Избирком ему также не позволил.