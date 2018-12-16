Задержан гендиректор компании "Газпром межрегионгаз Махачкала"

Сотрудники МВД задержали гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Операция по задержанию проводилась Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на "Газпром межрегионгаз".

Ранее о задержании Анастасова агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана. По его данным, гендиректор компании задержан в связи с расследованием уголовных дел о злоупотреблении доверием, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

По данным "Газпром межрегионгаза", Анастасов был задержан в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга в субботу.

"После составления протокола задержания он был в наручниках конвоирован в аэропорт Санкт-Петербурга, откуда доставлен в Махачкалу.

Представитель "Газпром межрегионгаза" подчеркнул, что на данный момент компания не располагает информацией о предъявлении Анастасову обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

В ноябре сообщалось, что в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" проводились следственные действия, связанные с незаконными начислениями абонентам долгов, ущерб от которых составил 11 миллионов рублей.