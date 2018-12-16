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В Будапеште тысячи венгров выступили против правительства Орбана

Полиция и протестующие в Будапеште, 13 декабря 2018

В Будапеште в воскресенье, четвёртый день подряд, тысячи горожан протестовали против новых законов, регулирующих трудовые отношения. На прошлой неделе в трудовой кодекс были внесены принятые парламентом поправки, которые разрешают работодателям требовать от своих сотрудников сверхурочной работы в объёме 400 часов в год.

Участники марша 16 декабря размахивали флагами Венгрии и Европейского союза, направляясь к зданию парламента. Левые оппозиционные партии и студенческие организации, а также профсоюзы выступии требовали отмены новых законов.



Правительство также приняло закон об административных судах, которые будут рассматривать вопросы избирательного права, протестных акций и коррупционные дела.

Оппоненты власти заявляют, что принятый новые законодательные акты – это ещё один пример эрозии демократических институтов в период правления Виктор Орбана, который пришёл к власти в 2010 году.

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