Меркель обвинила премьер-министра Орбана в "отсутствии человечности"

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он не соблюдает правила "человечности" своей иммиграционной политикой. Орбан находится с визитом в Берлине - он посещает германскую столицу впервые за три года.

Меркель заявила, что обеспечение внешних границ ЕС заключается не в создании "крепости против людей, привозимых контрабандистами и пускающимися в опасные путешествия по Сахаре и Средиземному морю". По её мнению, блок должен подписать соглашения с африканскими странами, чтобы обеспечить законную миграцию. "Душа Европы - представляет собой человечность и это то, что мы хотим сохранить. Если Европа с ее ценностями хочет продолжать играть роль в мире, тогда она не может просто отвернуться от трудностей и страданий", - сказала она.

Премьер-министр Орбан резко выступает против политики предоставления убещища, которую Меркель отчаянно защищала. Орбан согласился с тем, что у него и Меркель были принципиально разные подходы к миграции и к тому, как помочь людям гуманитарным путем. Орбан сказал, что Германия должна быть благодарна за заграждение, которые Венгрия построила на своих границах с Сербией и Хорватией, и которое, по его словам, охраняется 24 часа в сутки 8000 вооруженных людей. По словам Орбана, если бы этого не было, от 4 до 5 тысяч беженцев прибывали бы в Германию в день. "И эта солидарность та солидарность, которую можно воспринимать всерьез", - сказал он.

Орбан сказал, что "единственным решением" было "закрытие границ и помощь людям" в их собственных странах и недопуск людей, которые "приносят с собой неприятности".

На этой неделе у Меркель произошел спор с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, в результате которого она согласилась ужесточить пограничный контроль и создать закрытые транзитные центры для размещения мигрантов на австрийской границе. В этой связи германские СМИ писали, что компромисс ознаменовал "орбанизацию" политики Меркель. Партия Христианско-социальный союз Баварии, в которой состоит Зеехофер, в последние годы неоднократно солидаризировалась с политикой Орбана в пику Меркель.

Решение Меркель в 2015 году открыть германскую границу для тех, кто покидает зоны конфликта на Ближнем Востоке, было вызвано главным образом отказом Орбана предложить им убежище и блокировку так называемого балканского маршрута в ЕС. С тех пор ультраправые партии усилили свои позиции в парламентсках многих европейских стран, а антимигранская партия "Альтернатива для Германии" получила почти 100 мест в Бундестаге.