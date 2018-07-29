Премьер-министр Венгрии Орбан критикует "недемократичную" Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляющий правые националистические силы, подверг резкой критике то, что он назвал "недемократическими" государствами Западной Европы. "На Западе существует либерализм, но демократии там нет", - сказал Орбан на встрече этнических венгров во время поездки в Румынию. Он сказал, что цензура "стала обычной практикой" в Западной Европе и что эти страны наложили на себя "ограничения свободы слова".

Орбан назвал Еврокомиссию "символом неудачи". По его словам, на выборах в Европейский парламент в следующем году будет доминировать "одна серьезная общая тема - иммиграция". Орбан призвал правые партии объединить силы, чтобы "сосредоточить все внимание на европейских выборах 2019 года" и поставить миграцию на первое место в повестке дня.

По его словам, "христианская демократия не либеральна ... Это нелогично, если хотите". Он сказал, что политическая элита ЕС не смогла защитить Европу от мусульманской иммиграции.

В апреле партия Виктора Орбана "Фидес" победила на выборах в парламент и он занял пост главы правительства третий срок подряд. Орбан занимал ведущую роль среди лидеров Евросоюза, выступающих против иммиграции. Венгрия построила заграждение на границе и приняла ряд законов против мигрантов, а также выступила против деятельности мигрантских организаций.