Москвича, поднявшего полицейского в метро, оштрафовали

Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей Исляма Малекова, который поднял на руки сотрудника "Росгвардии" в московском метро. Прокуратура просила назначить ему год лишения свободы условно по статье о применении насилия к представителю власти.

Суд счёл возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы и учёл положительные характеристики Малекова, передает "Медиазона".

Сам обвиняемый утверждал, что принял полицейского за своего приятеля, который служит в Росгвардии. Потерпевший заявлял, что Малеков своими действиями не причинил ему физической боли, но публикации видео с инцидентом задели его морально.​

Видео, на котором Малеков поднимает молодого бойца Росгвардии, появилось в соцсетях в мае. Обвиняемый находился под подпиской о невыезде.