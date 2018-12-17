В Cirque du Soleil жалобу Запашного Путину назвали больной фантазией

Представители канадского Сirque du Soleil и его российского партнёра, группы "Сафмар" миллиардера Михаила Гуцериева, жёстко отреагировали на жалобу главы Большого московского цирка Эдгара Запашного Владимиру Путину, назвав её содержание "грубой ложью" и "больной фантазией дрессировщика".

15 декабря на заседании Совета по культуре и искусству Запашный, обращаясь к Путину, заявил, что Cirque du Soleil при поддержке компании Гуцериева строит в Сколково концертный зал для своих выступлений. По информации Запашного, цирк выдал техзадание на строящееся здание, а кроме того начал набор артистов в России. Всё это глава Большого московского цирка назвал "неприемлемым", поскольку Гуцериев "взращивает на российской земле конкурента нашим циркам из страны, вводящей санкции против России". Владимир Путин Запашного, по сути, поддержал. "Наверное, не стоит давать им развиваться на нашей базе", - сказал президент, попросив обратить внимание на проблему министра культуры Владимира Мединского.

В понедельник же в канадском Cirque du Soleil заявили, что "не имеют никаких отношений с группой Гуцериева, кроме арендных", а строящаяся площадка в Сколково "не будет стационарной для шоу". В компании отметили, что станут только "одним из ключевых арендаторов концертного зала" и смогут "привозить гастрольные шоу", именно поэтому на этапе строительства Cirque du Soleil предоставил подробное техническое задание и свои комментарии. Кроме того, канадцы заверили, что никогда не проводили кастинги в России, и что контракты с артистами заключаются на базе в Монреале. Они обвинили Запашного в распространении непроверенной информации.

Намного жёстче на заявления Запашного отреагировали в группе "Сафмар". В официальном пресс-релизе компании они названы "бредом", "галлюцинацией" и "больной фантазией дрессировщика".

Собеседник издания "Ведомости", близкий к миллиардеру Гуцериеву, подтвердил, что "никакого совместного проекта с Cirque du Soleil по строительству на территории России нет. Компания Гуцериева просто строит рядом со Сколковом многофункциональный концертный зал на восемь с половиной тысяч мест". Эту площадку, по словам источника издания, "могут арендовать все, кто угодно. На общих основаниях ее арендовал Cirque du Soleil на 6 недель в году".

Компания Гуцериева также попросила министра культуры Мединского разобраться в ситуации, потребовав "не вводить в заблуждение президента страны и широкую общественность", а также "положить конец лжи дрессировщика Запашного".

Cirque du Soleil – один из самых знаменитых цирков в мире. Впервые он приехал в Россию в 2009 году. С тех пор он проводит здесь по 80-90 представлений в год. За почти десять лет шоу Cirque du Soleil посетили больше двух миллионов россиян.

В Москве шоу чаще всего проходили в специальном шатре на территории Лужников. Но с 2019 года основной площадкой для них должен стать новый концертный зал "Амфион" на территории Сколково. Cirque du Soleil будет проводить в зале около 70 представлений в год, в остальное время в нём будут проводиться концерты, фестивали и корпоративные мероприятия. Застройщик проекта – входящая в группу "Сафмар" Гуцериева корпорация А.Н.Д. Управлять площадкой будет американская Anschutz Entertainment Group, которая также управляет ареной Live с Grammy в США, "O2 ареной" в Лондоне, и "Мерседес-Бенц ареной" в Мюнхене.