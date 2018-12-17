Президент Польши был знаком с пятой жертвой терактов в Страсбурге

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертью пятой жертвы теракта, совершенного на прошлой неделе в Страсбурге. Ней оказался поляк Бартош Недельский. Согласно тексту, который Дуда разместил в Твиттере, президент Польши познакомился с Недельским в Европарламенте, где поляк работал гидом.

"Вчера в больнице умер Бартош Недельский, пятая жертва нападения 11 декабря в Страсбурге. Он работал в Европарламенте, я его знал. Я потрясен. Я не отдавал себе отчёт, что именно его смертельно ранили, когда он пытался защитить людей. Слава его памяти!", — написал Анджей Дуда в Твиттере.

По информации французской прессы, проживающий последние 20 лет в Страсбурге Недельский получил тяжелые ранения во время нападения на рождественскую ярмарку в Страсбурге. Недельского и его знакомого, итальянского журналиста Антонио Мегалицци, нападавший застрелил у входа в бар, куда они сходили во вторник вечером.

Мегалицци в пятницу скончался от полученных ранений, за два дня до смерти Недельского. По сообщениям родственников последнего, Мегалиции и Недельский пытались остановить злоумышленника, который намеревался войти в здание, где находился бар.

Во вторник 11 декабря в Страсбурге 29-летний уроженец Страсбурга Шериф Шекат открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. В результате нападения погибли пять человек, 11 получили ранения. После теракта Шекатт успел скрыться, его искали двое суток. Полицейские убили нападавшего 13 декабря во время спецоперации.

Французская полиция ранее вносила Шерифа Шеката в список граждан, которые находятся под усиленным надзором властей из-за подозрений в экстремизме. Шеката неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".