Синод УПЦ МП отстранил от должности двух митрополитов

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) по итогам внеочередного синода отстранила от должности двух митрополитов, говорится на сайте УПЦ МП. Решение было принято в ответ на участие священников в объединительном соборе Украинской православной церкви.

За участие в объединительном соборе митрополитам Винницкому Симеону и Переяслав-Хмельницкому Александру также запретили служение.

По мнению участников синода, на объединительном соборе собрались две неканоничные структуры. Решения собора не имеют значения для относящейся к Московскому патриархату церкви, заявили в УПЦ МП.

Представители Московского патриархата также настаивают на том, что их структура – единственная действующая на Украине каноническая церковь.

В субботу 15 декабря в Киеве прошел собор, на котором в новую структуру объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. На их базе была создана новая поместная православная церковь, которая относится к Константинопольскому патриархату.

Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний, до этого возглавлявший Переяславско-вишневецкий викариат УПЦ КП.

Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал создание новой церкви, назвав решение собора историческим событием. В свою очередь в Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви — результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела.