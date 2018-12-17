В Челябинской области завели дело на лидера движения "СТОП ГОК"

В Челябинской области завели уголовное дело на лидера движения "СТОП ГОК", активисты которого протестуют против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Василию Московцу вменяют подстрекательство к хулиганству группой лиц по предварительному сговору, сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ольга Лепехина.
По версии следствия, активисты "СТОП ГОК" хотели создать отряд из сотни человек, которые должны были запугивать рабочих и мешать полиции и охранникам проехать на территорию комбината.
Лепехина настаивает, что обвинения выдуманные.
- Челябинское экологическое движение "СТОП ГОК" борется против строительства Томинского горно-обогатительного комбината и разработки Томинского медного месторождения. Работы, по мнению активистов, нанесут непоправимый ущерб экосистеме области.
- Экологи указывают на то, что по планам инвесторов построенный комбинат будет ежегодно перерабатывать 28 миллионов тонн медно-порфировой руды и выпускать до 500 тысяч тонн медного концентрата. При этом медную руду собираются добывать методом взрывных работ, из-за которых на многие километры вокруг будут подниматься облака пыли, а кислота, с помощью которой из породы выделяют медь, попадет в Шершневское водохранилище – основной источник питьевой воды для Челябинска и пригородов.
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