В Челябинской области завели дело на лидера движения "СТОП ГОК"

В Челябинской области завели уголовное дело на лидера движения "СТОП ГОК", активисты которого протестуют против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Василию Московцу вменяют подстрекательство к хулиганству группой лиц по предварительному сговору, сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ольга Лепехина.

По версии следствия, активисты "СТОП ГОК" хотели создать отряд из сотни человек, которые должны были запугивать рабочих и мешать полиции и охранникам проехать на территорию комбината.

Лепехина настаивает, что обвинения выдуманные.