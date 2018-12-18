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Фильм о жизни киргизской мигрантки в Москве попал в шорт-лист “Оскара”

Исполнительница главной роли и режиссёр фильма "Айка" Самал Еслямова и Сергей Дворцевой

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Фильм российского режиссёра Сергея Дворцевого “Айка”, рассказывающий о жизни киргизской мигрантки в Москве попал в шорт-лист премии “Оскар”. Об этом сообщается на сайте премии.

Картина Дворцевого представлена в номинации “Лучший иностранный фильм” и представляет Казахстан.

В 2018 году “Айка” участвовала в основной программе Каннского фестиваля. Исполнительница главной роли Самал Еслямова из Казахстана получила награду за лучшую женскую роль.

От России на “Оскар” была номинирована драма “Собибор” Константина Хабенского. Она в шорт-лист не попала.

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