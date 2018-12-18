Путин пригрозил ракетами тем, кто "привык к агрессивной риторике"

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новые российские ядерные ракеты "заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике". Об этом глава государства заявил, выступая во вторник на итоговой коллегии Министерства обороны России.

Путин утверждает, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" прошла успешные испытания, а новый гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже выпускается серийно.

Российский лидер также упомянул лазерные комплексы "Пересвет" и гиперзвуковую ракету "Кинжал". О ней также говорил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. По его заявлениям, самолеты, оснащенные этим оружием, уже выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями.