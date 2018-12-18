Путин пригрозил ракетами тем, кто "привык к агрессивной риторике"

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новые российские ядерные ракеты "заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике". Об этом глава государства заявил, выступая во вторник на итоговой коллегии Министерства обороны России.
Путин утверждает, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" прошла успешные испытания, а новый гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже выпускается серийно.
Российский лидер также упомянул лазерные комплексы "Пересвет" и гиперзвуковую ракету "Кинжал". О ней также говорил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. По его заявлениям, самолеты, оснащенные этим оружием, уже выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями.
- В октябре на форуме в Сочи Путин заявил, что Россия не боится конфликта с другими странами, поскольку ее армия оснащена новейшим оружием. По словам президента, Россия не будет первой наносить ядерный удар, но готова нанести его в ответ. "Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", – добавил Путин.
- Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что в России появилась крылатая ракета, способная доставить боеголовку в любую точку планеты и не попасть под удар систем ПВО.
- Позднее стало известно, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. По сообщениям СМИ, несмотря на заявления Путина, "Сармат" находится на начальных этапах испытаний.
- В мае американский телеканал CNBC сообщил, что все четыре испытания новейших российских ракет с ядерной установкой, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно. В пресс-службе Кремля, комментируя эти сообщения, посоветовали журналистам слушать Путина и верить ему.
- В США в настоящий момент отсутствует оборонная инфраструктура, способная противостоять разрабатываемому Россией и Китаем гиперзвуковому оружию. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Счетной палаты США (Government Accountability Office). Из документа, однако, не следует, что соответствующее вооружение уже стоит в России на боевом дежурстве.
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