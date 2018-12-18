Госдума отложила реформу вывоза мусора в Москве и Санкт-Петербурге

Госдума отложила реформу вывоза мусора в городах федерального значения, приняв соответствующий закон.
С 1 января в России начнёт действовать новая система вывоза бытовых отходов. В регионах должен появиться отдельный оператор для вывоза и безопасной утилизации мусора. Мусор должен собираться раздельно, его будет запрещено захоранивать на территории городов. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе введение новых правил отложили на три года. Закон также разрешает этим городам использовать нелегальные свалки, предупреждают экологи.
- Закон, откладывающий на три года начало работы реформы вывоза мусора в городах федерального значения, 18 декабря приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. Он принят для того, чтобы избежать резкого скачка тарифов за вывоз мусора в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, пишут авторы пояснительной записки к законопроекту.
- Отмена “резкого скачка тарифов” совпала с выборами в городах федерального значения. В 2019 году в Москве состоятся выборы в Городскую думу, в Санкт-Петербурге – выборы губернатора, а в Севастополе – выборы в Законодательное собрание.
- С 2019 года в России появится отдельный платежный документ для утилизации мусора. С введением “мусорной реформы” собирать плату за утилизацию с жителей многоквартирных домов и предпринимателей должны отдельно от остальных коммунальных платежей. Принятый 18 декабря закон позволяет не создавать отдельный платежный документ для городов федерального значения.
- Принятый закон фактически легализует незаконные свалки, утверждалось экспертом по экологии "Общероссийского народного фронта". Он разрешает использовать незаконные полигоны в случае, если они появились до 2019 года. О возможном росте числа нелегальных свалок из-за закона предупреждал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
- В 2018 году в ряде регионов России прошли протесты против мусорных полигонов. Большинство из них были связаны с отходами из Москвы. Из 55–60 млн тонн всех твердых бытовых отходов, создающихся в России за год, 7,9 млн тонн приходится на Москву.
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