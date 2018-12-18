Госдума отложила реформу вывоза мусора в Москве и Санкт-Петербурге

Госдума отложила реформу вывоза мусора в городах федерального значения, приняв соответствующий закон.

С 1 января в России начнёт действовать новая система вывоза бытовых отходов. В регионах должен появиться отдельный оператор для вывоза и безопасной утилизации мусора. Мусор должен собираться раздельно, его будет запрещено захоранивать на территории городов. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе введение новых правил отложили на три года. Закон также разрешает этим городам использовать нелегальные свалки, предупреждают экологи.