Вслед за Волоколамском на перекрытие дороги решились жители подмосковной Коломны. Они не пускали на местный полигон мусоровозы из Москвы.

В 10 часов утра 25 марта жители Коломенского района Московской области начали бессрочный протест у дороги, ведущей к мусорному полигону "Воловичи" в нескольких километрах от Коломны. При появлении мусоровоза с московскими номерами, явно следующего на свалку, люди перекрывали единственный путь к полигону, почти не нарушая при этом правила дорожного движения: как нельзя кстати пришелся пешеходный переход, расположенный рядом. Местные машины и грузовики с песком протестующие пропускали.

Новость о блокировании дороги быстро разлетелась по городу: у инициативной группы жителей есть страницы в соцсетях (в группе ВКонтакте – почти 20 тысяч участников) и три канала в Телеграме. Сочувствующие подвозили еду, чай и теплые вещи, наладили практически круглосуточное дежурство. Те, кто ехал к месту сбора на своем автомобиле, предлагали подвезти других активистов. Во внерабочее время вечером число протестующих переваливало за 400 человек.

Проблемы с полигоном, существующим здесь с 1992 года, начались в апреле 2017 года, когда после череды закрытий свалок в других районах Подмосковья резко возросла нагрузка на "Воловичи". По оценкам местных активистов, сюда начали привозить в 5 раз больше мусора:

В прудах всплыла вся рыба брюхом кверху

– Наш полигон рассчитан на город Коломну и на район. По сути, он отрабатывал последний год и должен был быть закрыть, рекультивирован. У него проектная мощность – 100 тысяч тонн в год – рассказывает участница инициативной группы Ирина Налётова. – Сейчас, по 2017 году, там одних договоров было заключено эксплуатирующей организацией чуть ли не 500 тысяч тонн. Есть подозрение, что даже эти показатели занижены: по факту мусора приходит больше. Людей начала беспокоить и экологическая ситуация: осенью 2017 года в прудах, которые находятся в деревнях ниже свалки, всплыла вся рыба брюхом кверху. Люди начали бить тревогу, просить проверки. Прокуратура проверяла, несколько исков было выиграно в судах в отношении эксплуатирующей организации о том, что идут превышения по сероводороду, идут нарушения технологий по захоронению мусора и утилизации. Но судебные решения приводили только к штрафным санкциям – 30–50 тысяч рублей, штраф для управляющей организации не такой большой.

Ситуация обострилась зимой 2018 года, когда, по словам местных жителей, усилился запах свалочного газа. 11 февраля коломенцы вышли на митинг, где, по подсчетам организаторов, собралось около 3 тысяч человек. Выброс 25 марта стал очередной последней каплей:

Дети стали чаще болеть: астматические, аллергические проявления

– Накануне этого стихийного протеста, когда люди вышли на дорогу, воняло очень сильно, – вспоминает Ирина Налётова. – Люди, которые близко живут к полигону, почувствовали на себе очень остро признаки отравления: тошнота, рвота, головные боли. Местные жители утверждают, что дети стали чаще болеть: астматические, аллергические проявления. Очевидно, что свалка начала доставлять беспокойства серьезные. Когда это все произошло, люди просто не выдержали и стихийно вышли, перекрыли дорогу и сказали: "Мы отсюда не уйдем. Пожалуйста, прекратите поток этого московского мусора к нам". Инициативная группа с разрешения администрации города установила камеры наблюдения на въезде на полигоны. У нас есть фиксация различного рода нарушений. Например, машины частично идут мимо весового контроля, то есть непонятно, сколько они привозят мусора. Нарушалось время работы полигона: он работает с 8 часов, а в 5–7 утра могли приехать машины и разгружаться. Понятно, что контроль над ними отсутствует. Инициативная группа считала эти машины: их там было от 200 до 300 в сутки. Это, конечно, очень много.

Посиделки у обочины

– Мероприятие, которое произошло, оно переросло в посиделки, потому что начали уже появляться дрова, разжигать костры на обочине, а это все-таки создает опасность для проезжающих машин, – заявил в среду, 28 марта, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев телеканалу "360 Подмосковье". – В понедельник туда завозились продукты, то есть она в таком штатном режиме уже проходила, сегодня поставили биотуалет, организовали палатку, уже пошли действия, которые мешали нормальной жизни и деятельности. Поэтому со стороны УВД было принято решение о наведении порядка на территории силами сотрудников полиции.

Небольшой пятачок земли у перекрестка т-образной формы, где встречаются дорога на близлежащий поселок Первомайский и путь на полигон, действительно стал напоминать народные гуляния: жители организовали кейтеринг и установили палатку, но все это на обочине. В тот же день прибывший на перекресток ОМОН живой цепочкой отодвинул протестующих от пешеходного перехода и снес их лагерь.

– Начали оттеснять, разгонять, – рассказывает местный житель Вячеслав Конищев. – Правда, надо отдать должное и ребятам из ОМОНа: они не применяли ничего. Когда оттеснили, мы здесь остались, стояли мирно, спокойно.

Позже вечером Ирина Налётова обзвонила корреспондентов всех известных ей независимых СМИ, в них появились сообщения об около 20 задержанных. Сотрудники полиции объявили народное стояние несанкционированным митингом. На трех задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. В их числе оказалась жительница Коломны и член инициативной группы Ольга Евсеева, которую увезли в ОВД вместе с 11-летней дочерью: "Моя дочь находилась в машине, когда сотрудники полиции начали меня задерживать. Я попросила взять дочь с собой", – рассказала Евсеева "Ведомостям". Ее дочь не стали заводить в здание полиции, оставив в машине рядом. В протестной группе в социальных сетях жители тут же нашли задержанным защитников на грядущие судебные заседания и договорились скинуться на оплату штрафа, если дело закончится обвинительным постановлением. Большинство задержанных после выхода из ОВД вернулись обратно к дороге на полигон.

"Через два года это будет Волоколамск"

Мы здесь получим второе Кучино, будет вонять еще больше

Прямой диалог с местными властями у жителей начался 27 марта, когда глава Коломны Денис Лебедев приехал к протестующим. Спустя сутки он встретился с представителями инициативной группы в здании городской администрации, которое в народе называют "белым домом". Он заверил собравшихся, что расширяться полигон не будет, поток мусора сократится, а рекультивацию проведут до конца 2019 года.

– Никого не устраивает вот это планирование на 2019 год. Сейчас нам опять же предлагалось из уст администрации: они хотят установить факел, и тогда мы здесь получим второе Кучино, то есть здесь будет вонять еще больше. Способ дегазации выбран именно факельный, а это ужасно!

– Но ведь такой же способ дегазации заявлен и в Волоколамске.

Мы в этом мусоре утонем

– Если бы мы говорили о дегазации сейчас, это хоть как-то можно было бы допустить, но нам-то говорят, что дегазация через два года! Сейчас мы имеем уже тут все признаки экологической катастрофы, а через два года это будет, наверное, Волоколамск, а может быть, и еще хуже. Высота этой свалки примерно 20 метров. За два года они еще накидают, это во-первых. Во-вторых, на самом деле усилиями инициативной группы мы ищем варианты выхода из этой ситуации без использования факела. Потому что факел, конечно, совершенно небезопасный способ. В любом случае, вот это горение провоцирует выброс диоксинов. Это может спровоцировать развитие онкологических заболеваний и всего прочего. Уже давно по большому счету от всех возможных вариаций сжигания мусора или факела Европа отказывается. Мы, в лице инициативной группы, хотели бы все-таки как-то пропагандировать и внедрять на городском государственном уровне программы более современные в вопросах раздельного сбора, вторичной переработки мусора: очень многие люди готовы к раздельному сбору и с удовольствием бы его использовали в своей повседневной жизни. Это же можно превратить в целую отрасль: из биомусора можно делать и удобрения. Пластик, железо и стекло можно вторично перерабатывать. На данный момент еще опасения жителей сводились к тому, что есть такой документ, как территориальная схема. И в этой территориальной схеме у нас запланирован на границе района Коломенского мусоросжигательный завод. Тоже совсем нежелательное производство, по крайней мере там, где живут люди. Помимо этого еще до кучи нам предлагают по этой же территориальной схеме построить мусороперегрузочную станцию на железной дороге. Фактически наш город, который примерно имеет форму треугольника, по трем вершинам будет иметь мусорный коллапс: с одной стороны – мусоросжигательный завод с диоксинами, выделяющимися из него, с другой стороны – полигон, в котором будут сохранять отходы, с третьей – мусороперезагрузочная станция. Фактически мы в этом мусоре утонем.

"Власти уже никто не верит"

Вечером 29 марта несколько десятков жителей района, поочередно сменяя друг друга, продолжали дежурство. Они кучковались вдоль дороги, пили чай и обсуждали последние новости из Волоколамска, где тоже протестуют против подвоза мусора из Москвы.

У нас нет политических требований

– Когда у нас весь один коломенский мусор – мы горя не знали, – говорит Вячеслав Конищев. – Запаха никакого, вокруг дачи стали строить. До Калужской области почти клин – Новую Москву строить! А они хотят здесь завод перерабатывающий ставить, универсальный, как они говорят, почему они не могут там себе его поставить? У нас нет ни политических требований, ничего. Сделайте, как было, для людей, чтобы люди могли дышать, дети – не болеть. Вот как в Волоколамске?

– Там уже политические требования звучали.

– Ну, у нас еще до этого не дошло.

Местный житель Александр утверждает, что проблемы с подвозом московского мусора совпали со сменой руководства полигона:

Приятней быть здоровым человеком и дышать чистым воздухом, а не вонью

– Я живу здесь, у меня отец еще дом строил. Никто вообще не знал, что здесь свалка есть, пока она обслуживала округ и Коломну. Там все грибы собирали. Здесь у нас уже такой пункт охраны, все на звонках, если что – все будут приезжать. Власти уже никто не верит. Изначально был директором полигона Воронков. Его дом находится в Воловичах, это 100 метров от свалки. Когда поменялась власть у нас, приехали ребята и сказали, что надо написать заявление по собственному желанию. И когда он подписал, началась эта свистопляска. Он говорил, что при тех объемах, которые завозит Коломенский район, нам этой свалки хватит на 100 лет. Там в старой части свалки березы уже росли. Сейчас хотят просто успокоить народ: по собственному желанию написал заявление новый директор. Хотя там очень много нарушений, может, он боится, что его начнут по этому поводу трясти.

– У меня двое детей – младшему 7 месяцев, рассказывает Ирина Налётова. – И живу я рядом со свалкой. Я переезжала на свой участок с той целью, чтобы мои дети жили на чистом свежем воздухе, имели возможность играть, гулять и всё остальное. И я думаю, так не у меня одной, а у всех, кто здесь живет. Да и самой мне ничем болеть не хочется. Как-то приятней быть здоровым человеком и дышать чистым воздухом, а не вонью. Очень хочется быть человеком и жить в человеческих условиях. Мне кажется, это нормальное желание.