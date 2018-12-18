Этой осенью в сети много пишут о губернаторских выборах (предыдущие серии вот, вот, вот и вот).

Но этот сериал подошёл к концу: в Приморье состоялись выборы взамен аннулированных сентябрьских. Победил самовыдвиженец (но при этом назначенный Путиным ВРИО губернатора) Олег Кожемяко.

Евгений Минченко:

Факторы победы:

1. Устранение внутриэлитного раскола;

2. Договоренности по составу участников. Невыдвижение кандидатов от КПРФ и СР - предполагаемые размены на Хакасию и место сенатора. Вялая кампания кандидата от ЛДПР;

3. Информационное доминирование Кожемяко на всех информационных площадках, включая социальные сети и Telegram;

4. Перехват оппозиционной риторики и лозунгов оппозиции;

5. Высокая активность самого кандидата, большое количество контактов с избирателями.

Выиграть эти выборы для Кремля было делом чести. И они выиграны с убедительным результатом и минимумом скандалов.

Вопрос в том, насколько условия победы кандидата от «партии власти» могут быть воспроизведены на проблемных региональных выборах 2019 года.

Платон Маматов:

1. Победа в Приморье - это победа прежде всего лично Олега Николаевича Кожемяко. Никогда в жизни я не видел настолько смелого и настолько работоспособного человека. 18 рабочих часов в сутки, семидневная неделя, и так - несколько месяцев. При том, что в Приморье он тоже вовсе не с курорта приехал.

2. Есть что сказать по работе коллег, но делать этого по очевидным причинам нельзя.

3. Возник огромный пласт опыта в части интернет-кампании и кампании в целом. Подлежит тщательному осмыслению, систематизации и применению.

4. Приморцам с Кожемяко очевидно повезло. Это лучший из возможных на сегодня для них губернаторов.

Сайт "Антимайдан" цитирует Олега Матвейчева:

Убедительная победа Кожемяко — результат его очень активной работы. Он встречался с людьми, провел сотни встреч и сделал несколько важных дел. Добился отмены обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили, снизил цену на рыбу и перенес столицу ДФО во Владивосток. Особенно важно последнее. До этого люди присматривались к нему, но, в конце концов, поняли, что такой губернатор им будет полезен. Это человек очень энергичный и будет ставить новые цели.

Выборы прошли без серьезных нарушений. На отдельных участках были попытки со стороны представителей ЛДПР скупки голосов, привода пьяных людей. Но это были единичные случаи, речь идет о десятке голосов. Говорить о массовых фальсификациях нельзя. Были еще конфликты с депутатами этой партии, приехавшими из Москвы, начавшими себя по-хамски вести. Тоже нарушение, но оно не влияет на результат выборов. Так что в целом выборы прошли организованно и чисто. Количество наблюдателей было огромным, несколько тысяч человек с разных сторон: и от общественных организаций, и от политических партий. Так что скандалов не было

Иван Преображенский:

Мощной и ошеломляющей называют победу Кожемяко в Приморье те, кто над ней работал :) Это могло бы звучать смешно, когда бы не было простой саморекламой.

Ежели б к каждому избирателю приставить по политтехнологу - страна бы наша зажила :) Каких бы гениев мы тогда себе навыбирали.

Ну и общая тональность комментариев не так бравурна.

Подробнее об анализе возможных фальсификаций можно почитать Сергея Шпилькина и Филиппа Киреева (оба посвятили теме по несколько постов).

Лилия Шибанова:

Такая машина искажений - это каток под асфальт любых протестных выборов

Евгений Ройзман:

В Приморье, похоже, даже заморачиваться не стали. Просто назвали устраивающий федеральную власть результат. На удивление наглая и подлая история. Демонстративное неуважение к людям. <Дерьмо> их выборы.

Кирилл Рогов:

В целом Кожемяко получил порядка 46% голосов от пришедших вместо нарисованных 62%. То есть у него фальшивый каждый четвертый голос. Выборы сфальсифицированы.

На самом деле цифры эти достаточно близки к средним для электоральных практик в целом по России за последние 15 лет. И это то, как устроен этот авторитарный эквилибриум. Надо отрубить от участия всех электорально перспективных кандидатов, а потом вбросить от 20 до 30% голосов. Если избиратели это проглатывают, то режим выглядит стабильным, а его кандидаты - тяжеловесами. Если нет, то пол едет.

Борьба с фальсификатом на выборах - это открытые ворота изменений, в которые никто не ломится.

Наиболее вероятные сценарии возможного кризиса режима будут, по всей видимости, связаны с выборами. Однако теперь понятно (до этого года было непонятно), что он может быть инициирован даже региональными голосованиями, не обязательно федеральными. Если вдруг итоги выборов будут активно оспариваться в нескольких регионах. Но для этого нужна либо некая структура, которая может придать этим локальным происшествиям общенациональное измерение, либо фракция в элитах, стремящаяся таким образом изменить неблагоприятный для нее баланс сил. Либо (скорее всего) сочетание двух этих факторов.

Но важно, что условия для такого развития событий они не слишком сильно отличаются от сегодняшних. Сегодня эти условия не сложились, но нельзя сказать, что для их появления что-то должно радикально измениться в текущей ситуации.

Дмитрий Бавырин:

Для понимающих. Приморье - это не просто <провал>. Это <Провал Провалович>.

Проще говоря, несмотря на все усилия, сговоры и залпы из тяжелых орудий, результат достигнут не был. Результат был нарисован.

То есть это даже не заметание проблемы под ковер, когда формально задача выполнена, а на деле политический кризис - кризис доверия в отношениях власти с жителями региона не преодолен. Это банальная фальсификация "успеха" даже в таком вот жалком его виде: 70% при низкой явке, телефонном праве, устранении главного конкурента и фактическом отсутствии кампании у остальных, переезде полпреда и привлечении лично Путина.

Учитывая, какие ресурсы были затрачены, какие обещания озвучены и какие силы привлечены, советую господину Кожемяко прямо сейчас учиться превращать воду в вино, так как все прочее не сработало. Подавляющее большинство населения Приморья видало нового "деятельного и харизматичного губернатора" преимущественно в гробу.

Дмитрий Гудков:

В Приморье у нас теперь новая достопримечательность: серийный губернатор. Есть ли ещё где в России или мире политик, который руководил бы тремя регионами? Амур, Сахалин, теперь вот Приморье. Но интересно не только это.

Выборы технически, конечно, выиграны. 61 процент, в первом туре - Кириенко можно поздравить с успехом. Но нужно ли? Ведь победу это добыли не голосами избирателей, а обычным админресурсом. Значит, случись что, избиратели не поддержат, а главное - губернатор не поддержит их. Потому что его источник власти не народ, а Кремль, опирается он не на людей, а на московских политтехнологов. И Приморье вряд ли забыло завоз в регион ОМОНа для разгона давних протестов.

Как были выиграны (кавычки, конечно) выборы? Прежнего победителя, Ищенко, на них не пустили - раз. Два: тут пишут, что и в этот раз не без нарушений.

Три: дали зелёный свет всем инициативам Кожемяко и его технологов, вплоть до "переноса столицы Дальнего Востока" из Хабаровска. Звучит это так, будто в Российской Федерации есть федерация, и пребывание смотрящих от Кремя не в одном, а в другом регионе что-то решает для жителей. Хотя вот будут выборы в Хабаровске - не поедет ли кочевая "столица" обратно?

А все прочие послабления - они только на бумаге: захотел дал, захотел обратно взял. Избиратели могут требовать чего-то от губернатора? Нет. Для этого механизмов нет.

Так что тактически - победа. А стратегически - посадили серийного Кожемяко на пороховую бочку. Жди: рванет-не рванет.

В Кремле, конечно, вчера стреляли шампанским в потолок, но нам какое дело, на какой башне нынче вывесили победный флаг? Что, от этого репрессии закончатся, темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа? Нет. То-то и оно.

Максим Жаров:

Итак, Приморье изнасиловано кожемякой с первого тура. Коллеги, празднующие победу своего кандидата, к сожалению, ваша победа пиррова. Это была бы настоящая победа, если бы протестное голосование снималось в ходе честной предвыборной борьбы, а не в ходе выкручивания рук, запугивания избирателя и задаривания его разными федеральными «пряниками», не имеющими отношения к действительности. В результате у второго кандидата, опять такого же безликого «техника», полностью отсутствовавшего в кампании, почти 30% голосов. Это значит только то, что Приморье по-прежнему бунтует и конфликт (в том числе и внутри тамошних элит) не снят. Все это очень опасно и чревато серьезными последствиями, если Дальний Восток и дальше так будет «утрамбовываться».

Алексей Рощин:

Ну что тебе сказать про Сахалин...", то есть тьфу - про Приморье? Да ничего хорошего. Как и предсказывалось, всех там отымели по полной программе и даже пикнуть не дали. Занятно лишь то, что, похоже, вся "победа" Кожемяки была достигнута все-таки за счет вбросов и "рисования" бюллетеней: если бы не они, врио губера все-таки не перелез бы через заветные 50%, и был бы второй тур.<...>

Для меня, все-таки занимавшегося какое-то время назад политпиаром, самое интересное в произошедшем - полное банкротство кремлевского политпиара. Крушение просто феерическое.

Ведь вышла-то в итоге какая-то ерунда. В Приморье, как все мы знаем, нагнали "лучших политтехнологов" со всей России. Кремль расщедрился и выделил на пиар огромные деньги: "лучшие" криэйторы в течение трех месяцев (!!) делали все что могли, чтобы "продвинуть" дурачка Кожемяку в умы и сердца подшефных избирателей: тонны макулатуры на самой лучшей бумаге, ежедневные видосы "Кожемяко Daily", забиты все каналы местного и краевого ТВ, передачи на радио (включая местные радиостанции поселков), привлечение всевозможных актеров и певцов - это не считая и миллиарды, которые спешно подогнали врио губера, чтобы он там их раздавал под тамтамы всем желающим...

В общем, "влили" в пиар и околопиар огромные ресурсы, пиарщики из Москвы обсидели все гостиницы во всех городах и поселках - и что в итоге? А в итоге с жутким скандалом сняли самого очевидного конкурента "папы" - Ищенко (победителя второго тура не зарегистрировали в третьем), не дали зарегистрироваться никому другому сколь-нибудь значимому, то есть обессмыслили "выборы" еще до голосования. Так мало того, потом еще и практически откровенно, у всех на виду занялись вбросом и фальсификациями!<...>

Какой еще пример надо привести насмерть запуганным дуракам-интелям, что никакого "Всесильного Путинского Пиара" нет? Что "невероятные Злодеи - Гении Пути-PR" - обычные лохи, которые НИЧЕГО не умеют делать?

Смотрите же, дурачки - ведь химически чистый эксперимент был: ТРИ МЕСЯЦА пресловутый "путинский телевизор" вещал на Приморье буквально изо всех щелей, по тройному, а то и четверному тарифу. Три месяца шло "зомбирование" плюс еще и избирателей искусственно лишили практически всех мыслимых альтернатив - буквально куда ни кинься, везде тебя поджидал Кожемяко. И ВСЕ РАВНО - если б не тупейшие фальсификации, Кожемяка бы не победил.

Убедят ли "Запуганных Телевизором" все эти факты? Конечно, нет. Почему? А потому что им НРАВИТСЯ БОЯТЬСЯ.

Аббас Галлямов:

Итак, секрет успеха для кремлёвских врио на следующий год:

- Выдвинуться не от «Единой России»;

- В качестве соперников зарегистрировать только откровенных спойлеров;

- Объявить войну самым непопулярным федеральным инициативам, вроде обязательной установки оборудования ГЛОНАСС на автомобили или введения дифференцированных тарифов на энергопотребление в зависимости от объема и (самое важное!) эту войну у федерального центра выиграть. Причём выиграть срочно, когда, как в случае с ГЛОНАСС, Минпромторг России переписал техрегламент в течении недели;

- Добиться перенесения в свой регион столицы соответствующего федерального округа;

- Выбить из Москвы миллиарды на ремонт мостов, дворов, систем водоотведения и водоснабжения; на сохранение льготных цен на авиабилеты, на увеличение числа оказываемых жителям края бесплатных медицинских услуг; на поддержку «детей войны», врачей, педагогов, многодетных семей, обмахнутых дольщиков, обеспечение детей бесплатным питанием в школах и тд и тп...

Одержанная такой ценой победа Кожемяко, на самом деле, стала отличным подарком оппозиционным кандидатам следующего сезона. Одной из главных линий своих кампаний они, безусловно, сделают теперь тему «подарков, которыми вас осыплет Москва, если вы проголосуете против ее кандидата в первом туре». Не представляю себе избирателя, который, имея перед глазами пример такого аттракциона неслыханной щедрости, не захотел бы в нем поучаствовать.

Определение «пиррова победа» сегодня уже звучало, но я все таки его повторю. Потому что это именно она и есть.

На риторический вопрос главы государства «Вы что, хотите как в Париже?» теперь последует совершенно искренний ответ избирателей: «Нет, хотим как в Приморье!»

Вадим Горшенин:

Флюс решили лечить заговорами: только так можно охарактеризовать выборы в Приморье.

Но все федеральные вливания в региональную кампанию можно охарактеризовать только в провокацию усилению центробежных сил внутри государства.

Ну а что: все последние недели мы наблюдали федеральные финансовые инвестиции в политика, которому было разрешено официально критиковать центр. Это, извините, как Ельцину дали возглавить Московский горком КПСС, который в условиях жестко централизованной страны и поставок в столицу продовольствия, имел возможность отказаться от дмитровской колбасы в пользу белгородской какой-нибудь. Ельцин вряд ли этим пользовался, поскольку тогда экономика не была превалирующей, но он пользовался другими возможностями члена Политбюро ЦК КПСС, который давал ему статус персека Москвы.

Теперь, скорее всего, приморская ситуация будет экстраполирована на все сентябрьские выборы будущего года. и я, извините, не понимаю: что в этом технократического?

Да, центр добился своего: его кандидат в Приморье избран (хотя кое-кто высказывает сомнения на этот счет). Другой вопрос, какой ценой?

Тушить оппозиционные пожары финансовыми вливаниями никакого ведь бюджета не хватит. И вот проблема - потушен ли до конца он в Приморье, которое давно почувствовало себя (уж более 15 лет как, наверное) зоной особого политического внимания.

В общем, кто-то может, праздновать по поводу победы нового губернатора, а я, думаю, отойду в сторонку от празднующих. Любопытно, чем откликнется эта победа через год, в декабре 2019-го, и как действия властей отзовутся на сентябрьских выборах?

Повторюсь: меня не покидает ощущение конца восьмидесятых, прямо накануне распада СССР.

Александр Морозов:

что показали "проблемные" выборы в Приморье? Видимо, следующее: если Кремль предлагает "ходящим голосовать" (видимо, такое выражение надо употреблять, нельзя говорить, "населению" или "гражданам", потому что "ходящие голосовать" - это какой-то контингент людей, интегрированных в корпоративное государство, в данном случае это было 40% от имеющих право голосовать) - так вот, если Кремль предлагает "плохого путина" в качестве кандидата от Кремля, то контингент его отвергает и прямо это выражает.

А если Кремль предлагает "хорошего путина" - то есть голосующие опознают в предложенном кандидате не просто лояльного патриота и технократа, а именно "путинскую модель", - тогда 60-70% этот кандидат получает.

Роботы "путинской модели" у Кремля кончаются, это и показали выборы в Приморье, пришлось Кожемяку переставлять с Сахалина. Но в целом есть еще какой-то кадровый состав ранней версии "вертикали власти"...

Глеб Черкасов:

Все утро читаю про то насколько необычайными по части вложенных федеральных ресурсов были выборы Кожемяко. Вот сейчас Собянину обидно стало - прям дважды обидно.

Впрочем, с тем, что на итогах следующих региональных выборов скажется то «как похорошело Приморье при Собянине» поспорить сложно

В "Ведомостях" - комментарий политолога Александра Кынева (хотя не только его):

Главная особенность кампании – недопуск Ищенко, который бы выборы выиграл. Победа Кожемяко стоила неадекватных затрат с точки зрения центра, причем не только финансовых, но и имиджевых. Возникает вопрос: нужна ли была такая цена и каковы будут последствия с точки зрения ситуации в других регионах.

На сайте московского центра Карнеги - статья Андрея Перцева:

Действительно, Кремль и Олег Кожемяко победили, но победили по ими же придуманным правилам. Сентябрьских выборов как бы не было вовсе, реальность задвинули и попытались с учетом прошлых ошибок придумать новую. Устранили кандидата от КПРФ – Компартия вообще никого не выдвинула, построили кампанию на популизме и критике центра. Получилось так себе (кажется, итоги голосования все равно пришлось подправлять), но получилось же. Народ безмолвствует, протестов в Приморье нет. Но надолго ли?

Олегу Кожемяко придется исполнять обещания, в противном случае недовольство усилится: разочарование всегда сильнее изначального подозрения и неприятия. Неизбежно возникнут интриги на выборах мэров (если, конечно, их вернут, как обещали), а Кожемяко предпочитает жесткий стиль управления – на своих предыдущих губернаторских постах он отменял выборность муниципальной власти и сам назначал своих людей. В Приморье Кожемяко построил свой образ на борьбе с Москвой, но позволит ли ему центр делать это и дальше?

Еще сложнее ситуация с тем, как выборы в Приморье повлияют на политическую ситуацию в стране в целом. Победа в третьем туре с кучей обещаний и уступок гражданам – явный намек, что в первых двух турах кандидата от власти, если он не обещает золотых гор, можно и прокатить. Местные влиятельные группы понимают, как ковалась приморская победа и как при желании такому сценарию можно противостоять.

Жители Хабаровского края остались обиженными – у них отняли статус столицы Дальневосточного округа, а в сентябре – выборы в заксобрание края, где обиду можно выплеснуть. Население Сахалина в недоумении – Олег Кожемяко многое обещал на выборах главы области три года назад и уехал, как в таких условиях избираться новому врио-варягу?

Мобилизовав все возможные кнуты и пряники, президентская администрация смогла добиться победы в Приморье, но повторить то же самое сразу в нескольких регионах будет затруднительно: на такую дорогостоящую затею не хватит ни сил, ни ресурсов. Можно успокаивать себя, что Приморье – особая, важная для президента территория, форпост на Дальнем Востоке, поэтому для такого региона не жалко применить и экстраординарные меры. Но выборов в сложных регионах и в следующем году будет немало.

Например, это Мурманская область, где сильны местные группы, а жители недовольны как губернатором из местных Мариной Ковтун, так и прошлым главой-варягом Дмитрием Дмитриенко. Это Хабаровский край, который уже проголосовал за губернатора от ЛДПР (в следующем году там выборы в заксобрание). Это Санкт-Петербург, где непопулярного Георгия Полтавченко, который не был ни ярким политиком, ни крепким хозяйственником, сменил такой же не политик и не хозяйственник Александр Беглов. Наконец, это Сахалин, где варяга Олега Кожемяко сменил варяг Валерий Лимаренко. Особой вольницы всем не предоставишь, как не направишь во все эти регионы все политтехнологические команды. Да и времени на федеральном ТВ, которое так часто показывало Олега Кожемяко, на всех не хватит. Кампания с надрывом по определению не может быть модельной.

Алексей Навальный:

Краткое содержание предыдущий серий:

1. Путин решил назначить губернатором Приморья единоросса Тарасенко. Для этого лично его поддержал, туда приехал. Мероприятия специальные устроили, чтобы этого жулика протащить.

2. Не получилось. В первом туре Тарасенко получил 46 %. Назначили второй тур.

3. Перед вторым туром Путин ещё сильнее поддержал Тарасенко. Это же важнейший символ веры Кремля: Путина все очень любят, поэтому кандидата, которого он публично поддерживает обязательно выбирают.

Поэтому все госмедиа притопили за Тарасенко из последних сил.

4. Жители Приморья решили Путина послать подальше, этот символ веры разрушить и избрали губернатором коммуниста Ищенко, получившего в первом туре 25%.

5. Пойти на такое публичное унижение Путина Кремль пойти не мог, поэтому в последний момент фальсифицировал выборы самым беспредельным образом.

6. Уровень возмущения и в Приморье, и по всей стране достиг такого, что результаты голосования пришлось на нескольких участках отменить. И выборы тоже отменили, украв у Ищенко победу.

7. Администрация Президента решила поправить ситуацию так:

а) притащить нового кандидата — мультимиллионера Кожемяко

б) Ищенко на выборы не пустить

в) вести от имени Кожемяко оппозиционную кампанию.

г) в случае чего — снова фальсифицировать

д) но подобрать Комемяко таких противников-мурзилок, которые не просто не будут противиться фальсификациям, а наоборот — ещё и помогут сорвать наблюдение и вкинуть голосов.

8. Так и сделали. Кожемяко пошёл самовыдвиженцем, а его кампания по риторике была такой, что он только «Путин — вор» не кричал. Я рассказывал об этом в своей программе последней. Требовал от зловещих федеральных властей и своей собственной «Единой России» вернуть региональные деньги из федерального бюджета и прочие смешные штуки.

9. Это всё не помогло. Приморцы отлично поняли весь мухлёж и вновь устроили стихийное «Умное голосование».

Несмотря на все ухищрения, Кожемяко не смог победить в первом туре, набрав столько же голосов, что и Тарасенко.

10. Ну и чего делать-то Путину, когда уже второго кандидата прокатывают? Снова вбросили бюллетени.

Поэтому официальный результат вот: Кожемяко — 62%

Но уже сейчас более, чем достаточно математических доказательств фальсификаций.

Шпилькин — один из главных специалистов в этой области убедительно показывает, что вбросили примерно 170 тысяч голосов. Реальный результат Кожемяко такой же, как у Тарасенко — 46%.

Реальная явка составила около 37% (официальная — 46.3%).

А известный электоральный географ Александр Киреев наглядно демонстрирует как на десятках избирательных участков результат жестко подгонялся под плановое задание, причем не только по Кожемяко, но и по трем кандидатам-статистам — рисовали строго одинаковые цифры.

Несмотря на то, что итог вышел весьма предсказуемый, это кампания вышла довольно интересной и поучительной.

Какие же мы можем сделать выводы для себя?

1. С одной стороны понятно. Выборы — туфта. Кремль всё подделал. Приморцев унизил.

С другой — приморцы унизили Кремль и лично Путина ещё сильнее. Да, губернатор будет тот, которого втюхали, но ведь все вокруг (и не только в Приморье) будут точно знать, что Кожемяко сидит в кабинете только благодаря подделке.

А самое главное — вся страна теперь знает, что путинской поддержки, путинских сторонников и админресурса уже НЕ ХВАТАЕТ для победы нужного кандидата.

2. Даже полностью фальсифицированные выборы в Приморье показали нам многое. Смотрим на цифры и понимаем:

а) «Портить бюллетени» — не работает. Испорченных было около 4%, это довольно много по меркам российских выборов (обычно 1-2%), но не радикально много; в первом туре в сентябре тоже было около 4%.

б) Никакого собственного электората у «системной оппозиции» - коммуниста Ищенко, лдпровца Андрейченко и у прочих кандидатов от «системных партий» не было и нет. Поэтому, скажем, призыв Ищенко к порче бюллетеней не дал статистически значимого результата. Есть просто протестный электорат, есть огромное разделение в обществе: за Путина и против Путина, за власть и против власти.

в) Если бы не было фальсификаций, результат Кожемяко в точности совпал бы с результатом Тарасенко в первом туре в сентябре — 46% при явке около 35%, это примерно 15% от общей численности избирателей. Всё, это для путинских — предел, потолок. Не только в Приморье, в любом регионе. 10% забитых и подневольных они притаскивают своей административной мобилизацией, 5% — это чиновники, члены их семей и восторженные идиоты с флажками Новороссии, верящие, что только Путин спасет нас от Ротшильдов, марсиан и Эльвиры Набиуллиной. Всё, больше у них ничего и никого нет.

г) Совершенно технический кандидат Андрейченко набрал те же 25% голосов, что и технический кандидат Ищенко в сентябре. Это вот прямо сходу потенциал протестного голосования. И, конечно, еще больше он среди тех, кто на выборы не пошел, справедливо не видя в выборах без выбора смысла. Но когда есть второй тур, когда они видят, что есть смысл участвовать и можно что-то изменить — они приходят.

д) Произошедшее полностью опровергает один из ключевых аргументов против нашего «умного голосования»: мол, ну так какая Кремлю разница, победит единоросс, или кандидат от ЛДПР или КПРФ, это ж всё одно и то же. Ну вот посмотрите на выборы в Приморье и увидите, насколько это не одно и то же, какие ресурсы были брошены на победу Кожемяко. Потому что в Кремле прекрасно понимают — голосуя против кандидата от Единой России люди голосуют против Путина. Проигрывает кандидат от Единой России — проигрывает Путин.

Ну и самое главное: «умное голосование» работает даже само по себе. Потому что избиратели — они стараются действовать рационально. Никто не говорил 25% голосовавшим в первом туре в сентябре за Ищенко, что самым болезненным для власти сценарием будет проголосовать в декабре за Андрейченко, они вот как-то сами догадались.

Избиратели понимают, что никаких выборов нет — но есть способ сделать Единой России больно и неприятно, если голосовать тактически, за другого кандидата. То есть тренд на «умное голосование» объективно существует. Наша задача — его подхватить и усилить.

Поэтому участвуйте в «Умном голосовании». Регистрируйтесь.

Пётр Милованов:

Навальный все правильно пишет про выборы в Приморье и про то, что стратегия "Умного голосования" проста и абсолютно выполнима.

За кандидата от власти голосует не более 15% от числа избирателей. Остальных людей в пять (!) раз больше! Чтобы вышвырнуть ЕР не надо рекордов, нужно поступить умно. Выбрать одного и прийти проголосовать. Нам достаточно всего 1/5 от всех тех, кто не голосует за ЕР.

Павел Басанец:

Верить в наличие в России "выборов" - удел убогих. Но их немало. В их рядах оживление: Навальный провозгласил "умные выборы". Ну теперь точно они победят. Кто был на пастбищах видел: Во главе отары овец, как правило козел...

Остап Кармоди:

Длинную статью Навального про приморские выборы можно суммировать в нескольких строчках:

"В Приморье люди два раза устроили умное голосование по нашим рецептам и прокатили кандидата Кремля. После чего Кремль этого кандидата им всё равно навязал, вбросив 170 тысяч бюллетеней. Зато теперь приморцы знают, что их губернатор нелигитимный".

Я это "зато теперь мы знаем, что нами правит нелегитимная власть" регулярно слышу как минимум с 2007 года.

Ну ок, молодцы, очень умные, обтекайте.

Умное голосование - это когда умные люди знают, что их опять отымеют, и стараются выбрать новую позу.