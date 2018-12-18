Австрийская полиция "не имеет претензий к российским спортсменам"

У австрийской полиции больше нет каких-либо претензий к российским спортсменам, в отношении которых вела уголовное расследование местная прокуратура, ситуация с расследованием "стабилизирована". Об этом заявил во вторник глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

"Вчера провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом, который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной России по биатлону. Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет", – написал Драчёв в соцсети.

Накануне посольство РФ в Австрии также в соцсетях проинформировало о том, что сборная России по биатлону беспрепятственно покинула территорию страны и направилась в Чехию, где пройдет следующий этап розыгрыша Кубка мира.

12 декабря в расположение сборной России в Австрии с обвинениями в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Под подозрение в связи с возможными нарушениями попали спортсмены Антон Шипулин, Алексей Волков, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых, а также тренер Александр Касперович, врачи и массажисты.

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский по итогам встречи с представителями австрийской прокуратуры в пятницу заявил, что никаких доказательств вины российских биатлонистов по делу о допинге представлено не было.