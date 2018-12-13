Законы допинговой войны. Российские биатлонисты отвечают полиции Австрии

Союз биатлонистов России официально подтвердил, что 12 декабря на место базирования российской сборной, участвующей в соревнованиях в Австрии, прибыли представители местной полиции. Они задали спортсменам и другим членам команды вопросы относительно возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных россиянами на чемпионате мира, который проходил в австрийском Хохфильцене в 2017 году.

Официальный допрос членов сборной России по биатлону австрийская полиция должна провести в ближайшее время, после гонки женского спринта, которая прошла в Хохфильцене во второй половине дня в четверг, 13 декабря.

12 декабря спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал в Инстаграме, что сотрудники австрийской полиции прибыли к месту базирования российской сборной по биатлону для предъявления обвинений. В подтверждение своих слов телеведущий предоставил скриншот с десятью фамилиями тех, кого, по его сведениям, подозревают в нарушении антидопинговых правил. В Австрии это уголовное преступление, уточнил Губерниев. Речь идет о спортсменах, тренерах, врачах и массажистах. В списке, в частности, значатся биатлонисты Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Ирина Старых.

Биатлонист Александр Логинов, также в Инстаграме, написал, что австрийская полиция не сообщила, в чем конкретно состоят обвинения. "В каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то",– рассказал он и подчеркнул, что эти обвинения – неправда.

Россия оказалась в центре громкого "допингового скандала" в 2015 году, после публикации отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором против российского антидопингового агентства (РУСАДА) выдвигались обвинения в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами. Деятельность агентства была приостановлена.

В 2016 году на немецком канале ARD вышел фильм-расследование журналиста Хайо Зеппельта, при участии бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова и его жены, легкоатлетки Юлии Степановой, в котором рассказывалось о систематических фальсификациях допинговых проб. Затем последовали громкие свидетельства бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова, который заявил о существовании в России государственной допинговой программы, в рамках которой, в частности, при участии офицеров ФСБ и самого Родченкова, подменялись пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Расследованием этих обвинений занимались несколько международных экспертных команд. В частности, комиссия Ричарда Макларена, которая в основном подтвердила заявления Родченкова о манипуляциях с пробами при государственной поддержке. Выводы комиссии Макларена были опубликованы в два этапа в 2016 году.

Досталось в этом докладе и российским биатлонистам. По итогам WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список с 31 именем российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В конце декабря 2016 года Союз биатлонистов России (СБР) добровольно отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2021 году, а также Чемпионата мира среди юниоров в Острове Псковской области. В противном случае российских спортсменов могли отстранить от участия в европейских и мировых соревнованиях.

Весной 2018 года скандал пришел и в Международный союз биатлонистов. В апреле австрийские правоохранительные органы обвинили президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш в том, что они получили подарки и взятки, на общую сумму в 300 тысяч долларов, за сокрытие 65 случаев допинга в делах российских биатлонистов. Оба подозреваемых были отстранены от занимаемых должностей на время расследования. В июне Международный олимпийский комитет приостановил финансирование IBU.

В декабре вице-президент IBU Иржи Гамза сообщил об угрозах в свой адрес со стороны российских чиновников. В интервью чешскому изданию Lidové noviny он заявил, что угрозы связаны с его позицией по расследованию применения допинга в российском спорте.

За несколько месяцев до этого Международный союз биатлонистов начал расследование в отношении ​четырех российских атлетов. Позднее подтвердилось, что речь идет о Евгении Устюгове, Светлане Слепцовой, Александре Печенкине и Александре Чернышове. Подозрения вызвали образцы допинг-проб биатлонистов, собранных в период с 2012 по 2015 год.

В некоторых российских СМИ появилось предположение, что нынешний интерес австрийской полиции связан не только с возможными допинговыми нарушениями находящихся сейчас в Хохфильцене российских биатлонистов, но и с коррупционным расследованием в отношении руководства IBU.

По мнению спортивного комментатора телеканала Eurosport Андрея Кондрашова, очередное расследование, связанное с российскими биатлонистами, логично вытекает из обстоятельств начавшегося в 2015 году допингового скандала:

– Нынешней ситуации предшествовала целая серия событий, которые и стали причиной, скажем так, негативного отношения к российскому биатлону в последнее время. Конечно же, это доклад Макларена, на основании которого были проведены расследования в Международном союзе биатлонистов, в отношении как российских, так и других спортсменов. И я хотел бы подчеркнуть, что Международный союз биатлонистов, в отличие от других международных спортивных объединений, потратил очень большое количество денег, собрал действительно независимую комиссию для расследования всех подозрений и обвинений. Было организовано, на мой взгляд, действительно независимое и объективное изучение проблемы. В Австрии, как и в некоторых других европейских странах, очень строгое уголовное преследование за использование запрещенных препаратов в спорте. И то, что сейчас происходит, это, скорее всего, продолжение тех же расследований.

​­– Сообщалось, что сейчас речь идет о нарушениях, допущенных на чемпионате в 2017 году. Возможно ли спустя год установить факт применения допинга?

– В существующей правовой системе, касающейся расследования допинговых дел, есть разные сроки расследования тех или иных нарушений, но верхняя планка, если я не ошибаюсь, 10 лет. Это тот срок, в течение которого допинговые дела еще рассматриваются. Появляются новые средства обхода допинговых правил. Но вот новые средства для определения допинга появляются с запозданием – это такой, увы, неписаный закон допинговой войны. Так что пробы на допинг хранятся в течение определенного срока и могут быть затребованы в ходе расследования.

– Среди тех спортсменов, чьи имена появились в списке австрийской полиции, есть, в частности, Александр Логинов, который уже был на два года дисквалифицирован за допинг в 2015 году. Кто-то еще из этих атлетов ранее попадал под подозрения?

– Да, Ирина Старых также была наказана за подобные нарушения. Но я хотел бы обратить внимание на другое. Обвинения по этому списку не предъявлены, вовсе нет. Это список людей, которых хотят просто опросить, будем аккуратны и дипломатичны в терминологии. Поэтому сейчас любые другие оценки были бы абсолютно несправедливы.

​– В этом году стало известно, что допинг, возможно, употребляли еще четверо российских биатлонистов - Устюгов, Слепцова, Печенкин и Чернышов. Как обстоит дело с этим расследованием?

– Это совсем другое дело, и там действительно звучали некие обвинения. Сейчас расследование этого дела продолжается, и чем оно закончится – мы пока не знаем. Будем ждать дальнейшего развития событий. А что касается последнего списка, из 11 человек, то, еще раз подчеркну, это пока лишь только свидетели.

– То, что допинговые скандалы в российском биатлоне продолжаются, наверное, уменьшает шансы на то, что РСБ восстановит свои права в международном союзе?

– Пока мы обсуждаем дела минувших дней. Если мы говорим о послеолимпийском периоде, я убежден, что надо быть полным дураком, чтобы после всего случившегося, после всех обвинений, снова использовать запрещенные препараты, снова наступать на те же самые грабли. Я уверен, что в последнем четырехлетии такого абсурда в нашем спорте не должно было быть, - говорит Андрей Кондрашов.

За время развития скандала с российским допингом состоялись две Олимпиады. В 2016 году международные федерации не допустили к играм в Рио-де-Жанейро более 100 спортсменов из России, в том числе команду по тяжелой атлетике в полном составе, и почти всех легкоатлетов. А в 2018 году российская сборная не смогла выступить под государственным флагом на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

В сентябре 2018 года исполком WADA проголосовал за восстановление в правах российского антидопингового ведомства. Эксперты предположили, что за этим должно последовать снятие дисквалификации с Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России, а также и возвращение статуса Союзу биатлонистов России (СБР), то есть формальной реабилитации всех российских спортивных структур.

7 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) проголосовал по вопросу о статусе СБР. 29 членов конгресса выступили против восстановления России в правах, а за проголосовали 20. Союз биатлонистов России остался в статусе временного члена организации.