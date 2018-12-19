CNN показал документ о Trump Tower в Москве – якобы c подписью Трампа

Телеканал CNN показал в эфире документ о строительстве небоскреба в Москве, на котором, как утверждается, стоит подпись президента США Дональда Трампа. В представленном журналистами договоре сообщается о намерении компании Трампа продолжить переговоры по строительству башни в российской столице.

Документ, показанный в эфире CNN, датирован октябрём 2015 года. Трамп ранее утверждал, что не подписывал документ о планах строительства Trump Tower в Москве. О том, что президент США ещё во время избирательной кампании рассматривал проект возведения небоскрёба в российской столице, писала газета The Washington Post. Утверждалось, что застройщик с российскими корнями обещал Трампу расположение президента России Владимира Путина.

Сам глава Белого дома неоднократно отрицал связи с Россией. По словам Трампа, он рассматривал возможность построить "здание в России", но не вложил в этот проект денег, не получил гарантий и не реализовал планы. Позднее адвокат Трампа Майкл Коэн сообщил, что солгал об отмене проекта по строительству Trump Tower в Москве. Такое заявление он сделал во время дачи показаний в Конгрессе США. Трамп обвинил юриста во лжи и назвал его слабаком.

В США ведётся расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к вмешательству в выборы в США и других государствах отвергает.