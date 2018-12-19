В Москве водитель автобуса, въехавшего в переход, приговорен к 4 годам

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии водителя автобуса, который въехал в подземный переход, задавив насмерть нескольких человек.

Виктора Тихонова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает агентство "Москва".

25 декабря прошлого года автобус, которым управлял Тихонов, въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В результате инцидента погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

Сам Виктор Тихонов вины не признал, а в своих показаниях настаивал, что автобус был неисправен. Следствие, в свою очередь, считает, что водитель перепутал педали газа и тормоза.