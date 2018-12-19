Бегство от свободы: обратно в СССР

19 декабря 1906 года родился генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев. Эпоха его правления все более идеализируется. Сегодня мы узнали что около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза. Это выяснили социологи "Левада-центра". При Путине свобода слова, печати, совести – почти дошла под брежневского уровня? Высока конфронтация с Западом. СССР вел локальные войны, Россия ведет гибридную войну в Украине и открытую в Сирии, проводит спецоперации в Африке. Далеко ли зайдет по пути реставрации советского "Система Путина"? Пример ли для России ставшая жертвой агрессии Кремля Украина, там проведена декоммунизация, но ныне власть создает прогосударственную православную церковь?

Обсуждаем с заместителем председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) историком Андреем Зубовым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 19 декабря в 19:05.