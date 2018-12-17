Куда ведет Россию спецоперация в Приморье?

Выборы в Приморском Крае завершились формальной победой выдвинутого Москвой Олега Кожемяко, уже руководившего Корякией, Амурской и Сахалинской областями. По официальным данным Кожемяко получил 61% голосов. Реальный результат, очищенный от фальсификации, приписки 170 тысяч голосов, не более 48%, на что указывает, ссылаясь на расчеты экспертов Алексей Навальный.

Протестный электорат Приморья поддержал кандидата ЛДПР Андрея Андрейченко. Его результат: около 25%, - повторяет результаты коммуниста Ищенко в 1-м туре сентябрьских выборов. Победа Андрея Ищенко во 2-м туре была аннулирована ЦИКом. К участию в декабрьских выборах Ищенко не допустили, как не преодолевшего "муниципальный фильтр".

Во время кампании были даны многомиллиардные социальные обещания, выполнение которых гарантировали премьер Дмитрий Медведев и члены правительства. Центр Дальневосточного федерального округа уже перенесен из Хабаровска во Владивосток, отменено требование устанавливать на ввозимые из Японии автомашины ГЛОНАС...

Социально-экономическую политику Кремля в регионах по итогам 2018 года обсуждают экономист, член совета Партии перемен, бывший министр экономики Андрей Нечаев, глава Приморского отделения партии "Яблоко", бывший вице-мэр Владивостока Николай Марковцев, политолог, глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, математик Серей Шпилькин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 17 декабря в 19:05