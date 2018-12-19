РИА "Новости" приписало конгрессмену США несуществующие цитаты

Российское информационное агентство РИА "Новости", входящее в медиагруппу Дмитрия Киселёва "Россия сегодня", опубликовало несколько цитат недавно избранной в Конгресс США представительницы демократической партии Александры Окасио-Кортес, которые та никогда не произносила. На это обращает внимание издание Tjournal.

На сайте РИА "Новости" в колонке политического обозревателя Дмитрия Косырева под названием "В 1941-м немцы сбросили на нас атомную бомбу": кто теперь правит в США" говорится, что американцы "избрали в депутаты милейшее создание, прославившееся феерическим невежеством". Косырев отмечает, что "заседать Окасио-Кортес начнёт только в январе, но уже сейчас есть несколько сайтов, где коллекционируют её высказывания".

Далее обозреватель даёт ссылку на один из таких сайтов и приводит цитаты политика. Якобы Окасио-Кортес задавалась вопросом, "прогуляется ли человек когда-нибудь по Солнцу так, как он это сделал по Луне?", призывала "никогда не забывать, что 7 декабря 1941 года немцы сбросили атомную бомбу на Пёрл-Харбор" и не могла вспомнить "в каком году была холодная война", но высказала уверенность, "что это было зимой".

Косырев, правда, еле заметно оговаривается, что подобные слова "приписываются" Окасио-Кортес, но далее, отталкиваясь от приведённых цитат, соглашается с некими "авторами одного из ресурсов республиканской партии" США, которые считают, что "мышление демократа или левого американца – это массовая галлюцинация", а сами демократы – это "невежество нации".

На самом деле сайт с цитатами Окасио-Кортес, на который сослался политический обозреватель РИА "Новости", является шуточным. В описании ресурса говорится, что он "пародийный и сатирический" и никак не связан с политиком.

В ноябре 29-летняя Окасио-Кортес избралась в Конгресс США от Нью-Йорка. Она протестовала против строительства нефтепровода на территории коренных американцев. Также она выступает против иммиграционной политики Трампа и поддерживает идею бесплатной медицины и высшего образования.