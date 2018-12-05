Словакия выслала российского дипломата. Его обвинили в шпионаже

Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Словацкое правительство приняло решение о высылке, опираясь на данные военной разведки. По словам премьер-министра Петера Пеллегрини, сотрудника посольства России объявили персоной нон-грата и отправили на родину 22 ноября, он покинул Словакию в течение 48 часов. Имя подозреваемого в шпионаже не называется. В Совете Федерации России пообещали зеркальный ответ.

3 декабря Служба безопасности Чехии опубликовала отчёт, в котором Россия обвиняется в кибератаках на чешский МИД. В отчёте действия России названы главной угрозой для безопасности Чехии – большей, чем действия террористических организаций, организованной преступности или экстремистских сил в самой стране.