Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Британия не нашла доказательств отравления Перепиличного

На этом месте (Granville Road on the St George's Hill) 28 ноября 2012 года во время пробежки умер Александр Перепиличный

Смотреть комментарии

Следствие в Великобритании не нашло доказательств насильственной смерти россиянина Александра Перепиличного. Прямую трансляцию с судебных слушаний вело издание SkyNews. Судебный дознаватель уточнил, что наиболее вероятной причиной смерти Перепиличного является внезапная остановка сердца.

44-летний бизнесмен поживал в графстве Суррей. В 2013 году он умер во время вечерней пробежки. По данным СМИ, россиянин сотрудничал с основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.

Ранее следователи рассматривали версию возможного отравления Перепеличного. Британская пресса сообщала, что в организме бизнесмена были найдены следы редкого растительного яда.

Представители Hermitage Capital заявляли, что к смерти бизнесмена причастны российские спецслужбы. Они связывают это с тем, что россиянин сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое также расследовал погибший в московском СИЗО юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Бывший адвокат бизнесмена утверждает, что тот покинул Россию из-за угроз. В Великобритании Перепиличный имел политическое убежище.

Генпрокуратура России, в свою очередь, подозревает в причастности к гибели Перепеличного основателя Уильяма Браудера. Он обвинения отвергает.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG