Британия не нашла доказательств отравления Перепиличного

Следствие в Великобритании не нашло доказательств насильственной смерти россиянина Александра Перепиличного. Прямую трансляцию с судебных слушаний вело издание SkyNews. Судебный дознаватель уточнил, что наиболее вероятной причиной смерти Перепиличного является внезапная остановка сердца.

44-летний бизнесмен поживал в графстве Суррей. В 2013 году он умер во время вечерней пробежки. По данным СМИ, россиянин сотрудничал с основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.

Ранее следователи рассматривали версию возможного отравления Перепеличного. Британская пресса сообщала, что в организме бизнесмена были найдены следы редкого растительного яда.

Представители Hermitage Capital заявляли, что к смерти бизнесмена причастны российские спецслужбы. Они связывают это с тем, что россиянин сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое также расследовал погибший в московском СИЗО юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Бывший адвокат бизнесмена утверждает, что тот покинул Россию из-за угроз. В Великобритании Перепиличный имел политическое убежище.

Генпрокуратура России, в свою очередь, подозревает в причастности к гибели Перепеличного основателя Уильяма Браудера. Он обвинения отвергает.