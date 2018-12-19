Власти Перми заказали ремонт уже отремонтированного арт-объекта

Власти Перми разместили заказ на ремонт арт-объекта "Счастье не за горами" на сумму 285 тысяч рублей через две недели после того, как он был отремонтирован. На это обратило внимание издание "Коммерсант Пермь".

Заказ на ремонт был размещен 17 декабря, однако ещё 5 декабря администрация Перми отчиталась о том, что арт-объект восстановлен.

Арт-объект "Счастье на за горами" в Перми превратился в "Смерть не за горами" 11 октября. Позднее художник Алексей Илькаев добровольно явился в полицию и заявил, что это он поменял буквы. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Илькаев также компенсировал стоимость нанесенного арт-объекту ущерба, заплатив 45 тысяч рублей.

По словам Илькаева, он хотел привлечь внимание к содержанию своего высказывания, так как считает, что смерть (как "экзистенциальная категория") незаслуженно вытесняется за рамки повседневности в современном обществе.