Сенаторы США назвали вывод военных из Сирии "угрозой безопасности"

Ряд американских сенаторов назвали вывод военных из Сирии угрозой безопасности США. В письме членов Сената Белому дому говорится, что подобный шаг "придаст смелости" террористической группировке "Исламское государство", президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану.

По мнению законодателей, американские военные поддерживают вооружённые формирования курдов, ослабление которых грозит усилением активности исламистов. В свою очередь, Россия и Иран используют войну в Сирии для усиления собственного влияния, считают сенаторы.

О выводе воинского контингента из Сирии в среду объявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Вашингтон планирует вывести войска в срок от 60 до 100 дней. В регионе дислоцированы более двух тысяч американских солдат.

В видеообращении, посвящённом грядущему выводу войск, президент США Дональд Трамп заявил, что военные международной коалиции победили в борьбе с "Исламским государством".

Американская пресса отмечает, что решение о выводе войск критикуют также представители Госдепартамента США и Пентагона. Некоторые сенаторы-республиканцы назвали заявление Трампа о победе США над "Исламским государством" неправдой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал обеспокоенность ситуацией, которая может возникнуть на фоне вывода американских военных. Он провел переговоры с главой Госдепартамента Майком Помпео. Тот заверил, что у США имеются другие способы повлиять на ситуацию в регионе. Детали не раскрываются.

Борьбу с радикальными исламистами в Сирии международная коалиция во главе с США начала в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции.