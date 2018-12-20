ФСО не пустила на пресс-конференцию Путина автора расследований о ГРУ

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) не пустили на пресс-конференцию Владимира Путина шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом он рассказал в своём твиттере.
Доброхотов рассказал в интервью "Эху Москвы", что его фамилия есть в списке аккредитованных на пресс-конференцию журналистов на сайте Кремля. Кроме того у него есть карточка аккредитации и бейджик. Однако сотрудники ФСО заявляют, что он не прошёл "ещё какую-то проверку".
Отказ допустить главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова связан с "работой правоохранительных органов по проверке аккредитованных журналистов", сообщило агентство ТАСС со ссылкой на организаторов пресс-конференции.
- По мнению Доброхотова, таким образом ФСО "пытается обезопасить Путина от неудобных вопросов". По словам журналиста, он хотел спросить президента о его офшорах и некоторых финансовых операциях, которые The Insider может подтвердить документально. Они доказывают, что деньги тратятся именно на имущество президента, отметил Доброхотов.
- The Insider несколько раз публиковали расследования об офицерах российской военной разведки, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.
- Президент России Владимир Путин сегодня проводит большую пресс-конференцию. Она стала первой с момента избрания Путина на новый президентский срок в марте нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года.
- Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что главными темами пресс-конференции станут развитие российской экономики на фоне неблагоприятной и агрессивной международной конъюнктуры, а также российско-американские отношения.
- В январе 2018 года Доброхотова уже не пустили на Гайдаровский форум в Москве по требованию ФСО.
- В 2008 году Доброхотов был выведен сотрудниками ФСО из Государственного Кремлевского дворца с конференции, посвященной 15-летию основного закона страны. Он дважды прервал выступление президента Дмитрия Медведева.
В тот же день журналист был уволен с радиостанции "Говорит Москва", где тогда работал.
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