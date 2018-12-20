ФСО не пустила на пресс-конференцию Путина автора расследований о ГРУ

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) не пустили на пресс-конференцию Владимира Путина шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом он рассказал в своём твиттере.

Доброхотов рассказал в интервью "Эху Москвы", что его фамилия есть в списке аккредитованных на пресс-конференцию журналистов на сайте Кремля. Кроме того у него есть карточка аккредитации и бейджик. Однако сотрудники ФСО заявляют, что он не прошёл "ещё какую-то проверку".

Отказ допустить главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова связан с "работой правоохранительных органов по проверке аккредитованных журналистов", сообщило агентство ТАСС со ссылкой на организаторов пресс-конференции.

По мнению Доброхотова, таким образом ФСО "пытается обезопасить Путина от неудобных вопросов". По словам журналиста, он хотел спросить президента о его офшорах и некоторых финансовых операциях, которые The Insider может подтвердить документально. Они доказывают, что деньги тратятся именно на имущество президента, отметил Доброхотов.

The Insider несколько раз публиковали расследования об офицерах российской военной разведки, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

Президент России Владимир Путин сегодня проводит большую пресс-конференцию. Она стала первой с момента избрания Путина на новый президентский срок в марте нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что главными темами пресс-конференции станут развитие российской экономики на фоне неблагоприятной и агрессивной международной конъюнктуры, а также российско-американские отношения.

В январе 2018 года Доброхотова уже не пустили на Гайдаровский форум в Москве по требованию ФСО.

В 2008 году Доброхотов был выведен сотрудниками ФСО из Государственного Кремлевского дворца с конференции, посвященной 15-летию основного закона страны. Он дважды прервал выступление президента Дмитрия Медведева.

В тот же день журналист был уволен с радиостанции "Говорит Москва", где тогда работал.