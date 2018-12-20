В Киеве прошла акция в поддержку оппозиционера Дениса Бахолдина

У здания посольства России в Киеве прошла акция "Российский суд, не переходи границу!" в поддержку московского оппозиционера 37-летнего Дениса Бахолдина. Её участники с помощью заградительной ленты напомнили российским властям и судебным органам границы их юрисдикции. "

Защита целостности Украины неподсудна российскому суду. Участие в легальных украинских организациях не может быть причиной для осуждения в России. Денис Бахолдин должен быть немедленно освобожден", – убеждены активисты.

Процесс над Бахолдиным близится к завершению в Нагатинском суде Москвы. Российскому оппозиционеру инкриминируют членство в "Правом секторе" (запрещенной и признанной в России экстремистской организацией, - прим.РС) и участие в боевых действиях на востоке Украины. Активиста могут осудить к шести годам лишения свободы. Очередное и, возможно, последнее заседание по этому делу должно состояться 24 декабря.

Денис Бахолдин принимал участие в ряде антивоенных акций в российской столице в 2014-м. В частности, он выходил на Манежную площадь в маске Путина и полосатой робе с табличкой "Военный преступник" на груди – перфоманс был приурочен ко дню рождения российского президента.

В конце 2014 года активист переехал в Киев. В марте 2017-го Бахолдин отправился в Россию, чтобы навестить больную мать. Однако границу решил переходить нелегально через лес, в восточной части Сумской области. Российские пограничники задержали Бахолдина в поселке Суземка Брянской области.

"Во время обыска нашли флешку. На ней есть опознанные родителями фото Дениса с оружием в учебном лагере, а также справка от 2015 года, выданная "Правым сектором" о том, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе", - рассказала подруга Дениса, координатор акции у посольства России в Киеве Елена Глушко.

Сначала Бахолдина пытались судить в Брянской области, но поскольку оппозиционер прописан в Москве рассмотрение дела перенесли в российскую столицу. В материалах следствия, кроме обнаруженных на электроном носителе фото и справки о том, что Денис воевал в Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" также фигурируют и показания некого "секретного свидетеля".

"Это обычная практика для российских судов. У нас есть предположения относительно личности этого "секретного свидетеля", который видел Дениса пять минут и опознал его спустя два года. Но этот свидетель в своих показаниях не утверждает, что Денис состоял в рядах "Правого сектора", - отмечает Елена Глушко.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Дениса Бахолдина политзаключенным.