У двери саратовского штаба сторонников Алексея Навального оставили венок с фотографией нового координатора штаба Александра Зыкова. Об этом сообщается в твиттере штаба.

Использованный снимок был взят из паспорта Зыкова, утверждают активисты. Они возложили ответственность за подложенный венок на местные власти.

“Похоже, власти Саратовской области во главе с губернатором Радаевым (или просто наши противники) не придумали ничего другого, кроме как угрожать расправой в стиле 90-х”, — говорится в сообщении штаба.

20-летний Александр Зыков сообщил о назначении координатором штаба Навального в Саратове в конце ноября. До этого он работал в костромском штабе в поддержку политика.