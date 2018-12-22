Cтуденты в Калининграде поддержали Канта на митинге

В Калининграде несколько студентов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в субботу вышли на митинг в поддержку философа. В руках они держали плакаты “Нет ксенофобии и вандализму”, “Кант - наш земляк”. Таким образом молодые люди выступили в поддержку философа, памятник и могилу которого в Калининграде три недели назад облили краской неизвестные.
Студентов в организации митинга поддержало местное отделение партии "Яблоко". Акцию удалось согласовать лишь через три недели после акта вандализма. Но выйти к могиле Канта власти студентам не разрешили, отправив на традиционное для оппозиции место - к памятнику Землякам-космонавтам.
Массовой акции не получилось - вышли лишь несколько студентов и бывших студентов БФУ.
“Я против вандализма и считаю, что нужно поддержать наше историческое наследие. Теряя память, мы теряем еще и внутреннюю мораль, поэтому нужно здесь быть. Но сегодня массовости не получилось. Сейчас все настолько запуганы, что не выходят на акции. Я осознаю риски, но считаю, что в XXI веке быть собой - одна из важнейших составляющих нравственного мира человека”, - рассказал бывший студент БФУ имени Канта Павел Войтехович.
“Изначально, когда факт вандализма только произошел, было очень много сочувствующих. Но сейчас все поутихло. К тому же многие боятся, что будут проблемы. Поэтому так мало людей откликнулось”, - говорит один из организаторов митинга, студент факультета философии БФУ Матвей Сошников.
“Это нормальная реакция молодых людей - выйти и выразить свой протест против вандализма. Но наши силовики испугались, что молодёжь куда-то выходит. Силовикам удалось замотать процесс. Ребят три недели гоняли по Калининграду из кабинета в кабинет. К тому же фигура Канта сегодня неоднозначна. Но мы, замалчивая вандализм, возвращаемся к истории с “философскими пароходами”, когда наших философов массово вывозили из страны”, - говорит замглавы городского отделения партии “Яблоко” Виктор Горбунов.
- В ночь на 27 ноября в Калининграде неизвестные облили краской памятник и могилу всемирно известного философа Иммануила Канта.У памятника вандалы разбросали листовки с провокационными призывами.
- В эти дни проходило голосование по выбору имени для местного аэропорта “Храброво” в рамках всероссийской акции "Великие имена России". Кандидатура Иммануила Канта - уроженца Кенигсберга (нынешний Калининград) в этом голосовании на тот момент лидировала. Калининградцы связали акт вандализма с голосованием. В итоге Кант уступил в этой борьбе российской императрице Елизавете Петровне. Аэропорт будет назван в ее честь.
- Сразу после акта вандализма студенты БФУ заявили о своем желании выйти на митинг в поддержку философа. При этом речи о том, чтобы поддержать его кандидатуру на выборах имени аэропорта, не шло. В течение трёх недель студенты пытались согласовать акцию. В митинге планировали участие и учащиеся вузов из Санкт-Петербурга. Однако в проведении митинга городские власти отказали. В процессе согласования организатора вызвали в “Центр Э”, где объяснили, что выходить на несогласованную акцию не стоит. В будущем у него были и другие беседы с полицией.
- Неделю назад один из бывших студентов, Сергей Румянцев, вышел на одиночный пикет, заявив, что ждать согласования массовой акции можно еще долго.
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