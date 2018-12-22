Cтуденты в Калининграде поддержали Канта на митинге

В Калининграде несколько студентов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в субботу вышли на митинг в поддержку философа. В руках они держали плакаты “Нет ксенофобии и вандализму”, “Кант - наш земляк”. Таким образом молодые люди выступили в поддержку философа, памятник и могилу которого в Калининграде три недели назад облили краской неизвестные.

Студентов в организации митинга поддержало местное отделение партии "Яблоко". Акцию удалось согласовать лишь через три недели после акта вандализма. Но выйти к могиле Канта власти студентам не разрешили, отправив на традиционное для оппозиции место - к памятнику Землякам-космонавтам.

Массовой акции не получилось - вышли лишь несколько студентов и бывших студентов БФУ.

“Я против вандализма и считаю, что нужно поддержать наше историческое наследие. Теряя память, мы теряем еще и внутреннюю мораль, поэтому нужно здесь быть. Но сегодня массовости не получилось. Сейчас все настолько запуганы, что не выходят на акции. Я осознаю риски, но считаю, что в XXI веке быть собой - одна из важнейших составляющих нравственного мира человека”, - рассказал бывший студент БФУ имени Канта Павел Войтехович.

“Изначально, когда факт вандализма только произошел, было очень много сочувствующих. Но сейчас все поутихло. К тому же многие боятся, что будут проблемы. Поэтому так мало людей откликнулось”, - говорит один из организаторов митинга, студент факультета философии БФУ Матвей Сошников.

“Это нормальная реакция молодых людей - выйти и выразить свой протест против вандализма. Но наши силовики испугались, что молодёжь куда-то выходит. Силовикам удалось замотать процесс. Ребят три недели гоняли по Калининграду из кабинета в кабинет. К тому же фигура Канта сегодня неоднозначна. Но мы, замалчивая вандализм, возвращаемся к истории с “философскими пароходами”, когда наших философов массово вывозили из страны”, - говорит замглавы городского отделения партии “Яблоко” Виктор Горбунов.