Тяжелобольных детей не взяли в Турцию, чтобы "ими не рисковать"

Глава благотворительного фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями имени убитого в Анкаре посла России Андрея Карлова, его вдова Марина Карлова, заступилась за брянских чиновников, чьи дети съездили в Турцию за счёт средств фонда. По её словам, "дети ездили не на лечение и даже не на отдых, а это был общественно-политический проект" и все "дети в Турции работали".

Карлова утверждает, что турецкая сторона пригласила детей из города Клинцы для участия в торжествах, посвящённых открытию улицы имени убитого посла в городе-побратиме Демре, расположенном в курортной провинции Анталья, но "о больных детях речи вообще не шло". Отбирали, по её словам, лучших – "членов "Юнармии", победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, и добровольцев". "Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город, который является малой родиной Андрея Карлова", – заявила глава фонда.

На вопрос "Почему в поездку не взяли тяжелобольных детей?" Карлова ответила, что фонд не мог "подвергать их риску", ведь дорога из Клинцов в Демре через Москву занимает почти сутки.

При этом глава администрации города Клинцы Александр Морозов, чья дочь тоже съездила в Турцию за счёт средств благотворительного фонда, объявил об увольнении своей заместительницы по социальным вопросам. По его словам, именно она организовала поездку детей местных чиновников. Имя уволенной Морозов не назвал.

Одновременно с этим он также заявил, что списки детей составляли с учётом требований фонда. Морозов рассказал, что в Турцию были отправлены более сорока активистов "Юнармии", а его дочь при этом якобы была волонтёром. Кроме того, по словам главы администрации Клинцов, она является "многократным победителем спортивных соревнований", что и требовалось для участия в мероприятии.

Тем не менее, губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал проверить подчинённых на профпригодность, а также наказать "всех виновных и причастных к этой истории, чтобы подобного впредь не повторилось".

Ранее стало известно, что в марте 2018 года в турецком городе Демре побывали 50 детей из города Клинцы. Поездку оплачивал благотворительный фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями имени Андрея Карлова, однако среди тех, кто поехал в Турцию за счёт фонда, оказались дети местных чиновников. Как утверждало издание "Клинцы.Инфо", у большинства детей, отобранных для поездки, родители работают в городской администрации или в местных правоохранительных органах, тогда как изначально в Демре должны были отправить детей, имеющих проблемы со здоровьем и "находящихся в тяжёлой жизненной ситуации".

Издание также опубликовало интервью с мэром Клинцов Олегом Шкуратовым и замглавы администрации города Людмилой Лубской. На вопрос корреспондента о том, почему в Турцию поехали именно дети чиновников, они ответили, что "это тоже дети города Клинцы" и что они "не видят никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети".

Интервью руководства города Клинцы об организации поездки детей в Турцию