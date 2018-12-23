В Судане волна протестов – из-за роста цен на хлеб

В Судане продолжаются акции за снижение цен на хлеб. Как сообщает AFP, в воскресенье массовые волнения произошли в двух городах. В столице Судана городе Хартуме полиции удалось восстановить относительное спокойствие после пятидневных бепорядков, в которых погибли пять человек.

Жители города Умм-Руваба, в 200 километрах юго-западнее Хартума, рассказалли корреспондунту AFP, что около 600 местных жителей собрались на рынке, скандируя призывы к смене власти.

Протестующие жгли автопокрышки на улицах и пытались штурмовать здание местной администрации, однако были оттеснены сотрудниками сил безопасности, утверждают свидетели.

В городе Атабара, в 300 километрах к северо-востоку от Хартума, полицейский спецназ и оперативники в гражданской одежде, применили слезоточивый газ против сотен протестующих, рассказывают свидетели.

Волна протестов охватила Судан в минувшую среду в ответ на решение правительства в три раза повысить цены на хлеб. В столкновениях с полицией в разных городах погибли не менее восьми человек. Лидер главной оппозиционной силы Садик аль-Махди назвал действия полиции "репрессиями с применением оружия" и заявил о 22 смертных случаях.

В воскресенье в Хартуме сохранялось затишье, школы и университеты были закрыты, улицы патрулировала полиция с дубинками и слезоточивым газом.