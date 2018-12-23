Аромат мужчины, культурная пропасть и память матки

1. Группа немецких ученых опросила людей, недавно потерявших чувство обоняния, об их сексуальной жизни. Выяснилось, что примерно у трети опрошенных после потери обоняния заметно уменьшилось сексуальное влечение, и у двух третей ухудшилось качество секса. Объятия и ласки по-прежнему доставляли удовольствие, но сам половой акт без ощущения аромата партнера стал значительно менее приятным, причем у женщин этот эффект проявился значительно больше, чем у мужчин. Это совпадает с результатами, опубликованными в мае этого года другой группой немецких ученых, изучавших то, как чувство обоняния влияет на сексуальный опыт у здоровых людей, и выяснивших, что женщины, которые более остро чувствуют запахи, испытывают больше оргазмов.

2. Психологи и антропологи из Гарварда, Лондонской школы экономики и нескольких других университетов решили определить культурные дистанции между народами. Для этого они использовали результаты последних раундов Всемирного обзора ценностей — масштабного международного опроса о взглядах на жизнь, регулярно проводящегося учеными по всему земному шару.

По результатам последнего опроса, проводившегося в 2010-2014 годах, самой культурно близкой к России страной оказалась Украина. Культурная дистанция между ними составляет всего 0.021 пунктов по шкале гарвардских ученых, причем несмотря на то, что опрос частично проводился уже после Майдана и аннексии Крыма, она почти не изменилась по сравнению с опросом 2005-2009 годов и даже чуть-чуть уменьшилась (в рамках статистической погрешности). Белоруссия и Казахстан находятся от России чуть-чуть дальше (0.026 и 0.032). Четвертое место, как ни странно, занимает Сингапур (0.049%), а пятое Эстония (0.057) — это может объясняться большой долей русскоязычного населения. От стран ЕС Россия находится значительно дальше — культурная дистанция с Польшей составляет 0.104, с Германией — 0.115, с Финляндией — 0.145, причем по сравнению с опросом 2005-2009 годов дистанция между Россией и Европой увеличилась примерно на 20%. Культурная дистанция России с Китаем — 0.104, с США — 0.098, с Нигерией — 0.143 (так что расхожая фраза про Нигерию в снегах не подтверждается наукой). А самое большое культурное расстояние отделяет Россию от Швеции — 0.211.

У украинцев результаты исследования, вероятно, вызовут смешанные чувства — от Германии Украина находится еще дальше, чем Россия (0.128), зато она культурно ближе не только к Польше (0.07), но и к США (0.09). Самой культурно-близкой Украине страной является Белоруссия (0.013), самой культурно-далекой — всё та же Швеция (0.212)

США ожидаемо оказались культурно близки к Канаде и Австралии (культурная дистанция между ними примерно такая же, как у России с Белоруссией и Казахстаном). Культурное расстояние между Европой и США в среднем почти вдвое меньше, чем между Европой и Россией.

А вот у Китая вообще нет близких культурно стран: даже от Гонконга и Тайваня, с которыми его связывают общий язык и история, его отделяет 0.100 и 0.125 пунктов соответственно, от Японии — 0.137, от США — 0.171, а самая короткая культурная дистанция у него, как ни поразительно, с Эстонией — 0.089.

3. Если ваш ребенок просит купить ему щенка или котенка, три раза подумайте, прежде чем отказывать. Шведские ученые выяснили, что владение домашними животными в раннем детстве резко снижает риск развития аллергии, причем чем больше домашних животных, тем больше пользы. Если одна собака или кошка снижает вероятность развития аллергии примерно на 15%, то 3 домашних животных — уже вдвое, а у детей, в семьях которых держали 5 и больше собак и/или кошек, шведские ученые вообще не нашли аллергий.

4. Специалисты NASA утверждают, что нам с вами очень повезло застать кольца Сатурна. Сатурн теряет свои кольца с огромной скоростью, и через 100 миллионов лет от них уже почти ничего не останется. Мало того, оказывается, кольца Сатурна сопровождают его не с момента рождения планеты 4 миллиарда лет назад, а сформировались совсем недавно — они вряд ли старше 100 миллионов лет. Получается, что кольца — лишь мимолетная причуда в долгой жизни Сатурна. Родись мы 100 миллионами лет раньше или 100 миллионами лет позже, и мы бы не увидели всей этой красоты.

5. В Японской префектуре Миядзаки (есть и такая) неожиданно обнаружились громадные концентрические круги из деревьев, которые видны только с воздуха. Обратившись в Министерство земледелия, лесного хозяйства и рыболовства, обеспокоенные японские граждане выяснили, что круги — не работа инопланетян, а результат проводившегося 50 лет назад эксперимента, в ходе которого ученые выясняли, как расстояние между деревьями влияет на их размер. Посмотрев на фото, можно заключить, что влияет довольно сильно. Из деревьев, кстати, можно вырастить куда менее безобидные фигуры, чем концентрические круги. Так в Германии в этом году исполнилось 80 лет гигантской свастике из деревьев, высаженных нацистами в 1938 году в лесу недалеко от Берлина. Свастика состоит из примерно 100 лиственниц посреди соснового леса. Летом её не видно даже с воздуха, но осенью, когда лиственницы желтеют, они резко выделяются среди вечнозеленых сосен. Что делать с этой свастикой, немецкие власти не знают — они пытались прореживать деревья, но это не дает желаемого эффекта. Если вырубить только лиственницы, свастика останется в виде пустого места. А вырубить весь лес нельзя по природоохранным соображениям. Еще одна лесная свастика, но не нацистская, а закрученная в противоположную сторону, существует в Тянь-Шане на территории Киргизии. Высажена она была еще в советское время, но кем и с какой целью, до сих пор не известно.

6. Борьба с курением в развитых странах становится всё более беспощадной, табачные компании теряют клиентов и ищут новые способы ведения бизнеса. Производитель сигарет Marlboro компания Altria Group объявила о планах инвестировать 3.8 миллиарда долларов в канадскую фирму, занимающуюся продажей марихуаны. После легализации марихуаны в ряде американских штатов и в Канаде этот рынок бурно растёт, так, возможно, мы скоро увидим знаменитого ковбоя из рекламы не с сигаретой, а с косяком.

​7. В корейском городе Инчхон открылся самый большой в мире мурал. Он нанесен на здание портового элеватора и его площадь составляет 23688 квадратных метров. Это почти в полтора раза больше, чем предыдущий рекорд — мурал на набережной города Пуэбло в Колорадо, — да и выглядит корейский мурал, надо сказать, гораздо лучше, чем американский.

8. Возможно, матка используется организмом не только для деторождения. Американские ученые обнаружили, что крысы с удаленной маткой значительно хуже ориентируются в лабиринте, чем их целые сородичи. Это дает основания предполагать, что матка каким-то образом влияет на рабочую память. Интересно, что крысы с удаленными яичниками, наоборот, ориентировались в лабиринте лучше, чем контрольная группа. Влияние матки и яичников на память наверняка связано с гормональным фоном организма, но как именно — ещё только предстоит выяснить.

9. Китай непрерывно наращивает военную мощь, и это чем дальше, тем больше беспокоит его азиатских соседей. В ответ на строительство Китаем первого собственного авианосца, копии российского «Адмирала Кузнецова», Япония тоже, впервые со Второй мировой войны, решила завести свой авианосный флот. Уже существующие японские вертолетоносцы класса Идзуми будут переоборудованы, чтобы нести закупаемые специально с этой целью американские военные самолеты пятого поколения F-35. Китайцы уже обвиняют японские власти в нарушении японской конституции, запрещающей стране иметь наступательные вооружения. Японское правительство отвечает, что авианосцы будут использоваться только для защиты японской территории — от кого именно, не говорится, но это всем понятно и так.

10. Скандал в Германии — ведущий журнал страны Spiegel выяснил, что его звездный автор, один из самых знаменитых журналистов страны и мира, обладатель многочисленных международных премий журналист года по версии CNN Клаас Релотиус на протяжении многих лет просто выдумывал сюжеты и героев своих историй. Попался он на статье о группе американских добровольцев, патрулирующих границу с Мексикой. Куда менее известный журналист Хуан Морено, помогавший Релотиусу собирать данные для статьи, увидел, что изложенные в ней факты серьезно искажены, и поднял шум. Из-за своей бдительности Морено едва не пострадал сам — редакторы журнала сначала поверили не фрилансеру, а знаменитому и уважаемому автору. Морено даже чуть было не привлекли к ответственности за клевету, но в конце концов ему удалось доказать редакции свою правоту. Последующая проверка выяснила, что Релотиус врал не только в этой статье, но и во многих предыдущих, некоторые из которых были просто целиком сочинены. Особенную пикантность этой истории придаёт то, что свою последнюю награду, Премию немецких репортеров, Релотиус получил всего за пару недель до разоблачения, 3 декабря. Премия досталась ему за статью о сирийском мальчике-граффитисте, которая, судя по всему, тоже по большей части является выдумкой.