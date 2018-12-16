1. Двое пытливых голландцев решили изучить сексуальные привычки Джеймса Бонда и посмотрели для этого с карандашом и блокнотом все фильмы бондианы подряд. Результаты своего исследования они опубликовали в Scottish Medical Journal. Выяснилось, что агент 007 вступал в интимные отношения с 58 женщинами — это впятеро больше, чем средний британский мужчина. Хотя Бонд очень часто употребляет алкоголь, 45 из 58 партнерш (то есть 78%) отдавались ему трезвыми. Авторы с неодобрением пишут, что ни в одном из своих половых актов Бонд и его партнерши не использовали средства предохранения. Настораживающей (хотя и вполне естественной) тенденцией является то, что Бонд, очевидно, выдыхается. Если в начале своей карьеры Бонд занимался сексом в среднем трижды за фильм, то в новом тысячелетии он делает это обычно дважды, а то и вовсе один раз. Хотя в последнем фильме "Спектр" он как будто обрел вторую молодость и снова сделал это трижды.

2. Канадские психологи решили проверить популярное народное поверье о том, что женщины предпочитают мужчин с большим кошельком. Они создали на сайтах знакомств фальшивые учетные записи мужчин, где, кроме фотографий и других анкетных данных, была и информация о состоянии их банковского счёта. Потом этих мужчин с сайтов знакомств показали двум группам женщин. Мужчины были одни и те же, но состояние счета менялось – если первой группе мужчину А показывали с большим счетом, а мужчину Б – с маленьким, то второй группе – наоборот. Женщины могли принять или отвергнуть приглашение мужчины поболтать в онлайн-чате, встретиться за ни к чему не обязывающей чашечкой кофе, сходить на свидание, провести с ним ночь, вступить в краткосрочные либо в долгосрочные отношения. Кроме того, женщинам предлагалось оценить физическую привлекательность этих мужчин. К изумлению экспериментаторов, по всем пунктам, от онлайн-чата до долгосрочных отношений, женщины предпочли более бедных мужчин более богатым. Физическую привлекательность мужчины на фотографии, сопровождаемой информацией о скромном банковском счете, они тоже оценивали выше, чем у того же, но якобы более богатого, мужчины.

3. Профессор спасла студента из лап ИГИЛ. В 2014 году Шарлотта Тернер, преподаватель аналитической химии из Университета Лунда в Швеции, получила от своего аспиранта Фираса Джумаа СМС: "Если я не вернусь через неделю, считайте, что я не закончу диссертацию". Фирас принадлежал к езидам, этнически-религиозной группе, ненавидимой и преследуемой исламистами. Получив от оставшейся в Ираке жены сообщение, что соседнюю деревню заняли боевики ИГИЛ, он сел на первый же самолет, чтобы срочно вывезти семью из военной зоны. Однако сделать это он не успел. Он написал Тернер, что они прячутся от исламистов на заброшенной белильной фабрике и надежды на спасение почти нет. Тернер говорит, что узнав об этом, она страшно рассердилась на боевиков, не дающих её аспиранту окончить диссертацию, и решила, что она этого так не оставит. Она обратилась к заведующему отделом безопасности университета с просьбой что-нибудь с этим сделать. Начальник, скучавший в тихой Швеции без интересной работы, отнесся к её просьбе с огромным энтузиазмом и за пару дней отыскал и нанял частную охранную фирму, которая организовала молниеносный рейд четырех автоматчиков в двух джипах на заброшенную фабрику и вывезла Фираса с женой и двумя маленькими детьми из страны. Сейчас Фирас закончил диссертацию, работает в фармацевтической компании в Мальмё и уже почти закончил выплачивать охранной фирме гонорар за своё спасение. Поэтому теперь он и его бывшая преподавательница решили раскрыть эту историю прессе.



4. Британского комика русского происхождения Константина Кисина пригласили выступить на благотворительном вечере в Институте африканских и азиатских исследований в Лондоне. Одновременно с приглашением Кисин получил контракт, который сообщал, что "Ночь комедии" должна обеспечить всем слушателям атмосферу безопасности, и требовал не допускать в выступлении никакого расизма, сексизма, классизма, эйджизма, эйблизма (неуважения к инвалидам), гомофобии, би-фобии, трансфобии, ксенофобии, исламофобии, а также антирелигиозных и антиатеистических выступлений. Выступать, утверждалось в контракте, можно на любую тематику, но исключительно уважительно и по-доброму. Кисин отменил выступление и опубликовал фото контракта у себя в Твиттере, добавив в другом твите, что не для того его родители эмигрировали в Британию из СССР, чтобы он здесь подвергался цензуре. Новость подхватили британские СМИ, и теперь союз студентов, пригласивший Кисина на выступление, оправдывается, объясняя, что очень ценит свободу слова и совсем не собирался затыкать комику рот.

5. Немецкие и британские ученые решили опросить людей об их отношениях с гаджетами, используя ту же анкету, которую применяют при опросах об отношениях к людям. Участников исследования просили оценить уровень близости, доверия, озабоченности, стресса и т. д., которые они чувствуют при общении со своими домашними приборами. Вполне ожидаемо лучшим другом человека среди гаджетов оказался смартфон. Однако, как ни странно, люди все-таки не чувствуют той близости к смартфону, какую они чувствуют, например, к супругу. В целом список лучших друзей человека теперь выглядит так:

6. Ученым давно известно, что попугаи вовсе не дураки, а, напротив, одни из самых умных живых существ, которые умеют не только повторять за нами слова, но и использовать инструменты и решать сложные задачи, причем иногда даже лучше людей. И вот теперь учёные, сравнив ДНК попугаев с ДНК 30 других видов птиц, обнаружили, что у попугаев, в отличие от остальных изученных пернатых, области ДНК, отвечающие за экспрессию генов, контролирующих развитие мозга, совпадают с областями, выполняющими ту же функцию у людей. Ученые утверждают, что эти области развивались у людей и попугаев в разное время, но результат получился одинаковый.

7. Чужой успех людям спать не даёт. Как оказалось, в буквальном смысле. Десятипроцентное увеличение дохода близкого нам человека сокращает наш недельный сон в среднем на 6-8 минут, а у более бедных групп населения – на 10-12 минут.

8. Квантовые сообщения являются идеальным средством секретной связи, потому что их в принципе невозможно подслушать. Еще недавно это было чистой теорией, но недавно ученые научились передавать квантовые сообщения в лабораторных условиях, а в этом году смогли передать их по обычной линии связи. Однако у квантовой связи было одно серьезное ограничение: в ней могли участвовать только две стороны, то есть групповое общение с её помощью было невозможно. Теперь ученые из университетов Вены и Бристоля научились обходить это препятствие и смогли создать квантовую сеть из четырех человек. Им удалось этого достичь, используя квантовую запутанность – явление, при котором состояние нескольких частиц под действием лазерного потока оказывается взаимосвязанным, то есть изменение состояние одной частицы приводит к изменению состояния других, и это их свойство сохраняется, даже когда частицы разнесены в пространстве. Ученые планируют расширить свою сеть на гораздо большее количество участников и заложить основы квантового интернета, в котором спецслужбы уже не смогут читать наши сообщения.

9. Инженер из MIT создал 3D-принтер, печатающий крошечные, размером в сотые доли микрона, объекты. На самом деле принтер печатает объекты нормального размера, а потом уменьшает их, как волшебный гриб в "Алисе в стране чудес". Сначала принтер создает решетчатые структуры вроде строительных лесов необходимой формы из полиакрилатов, затем на узлы этой решетки наносят лазером нужные молекулы, а потом растворяют сами "леса" кислотой, что позволяет уменьшить размер объекта в тысячи раз. Инженеры рассчитывают, что их принтер позволит печатать микрочипы в домашних условиях. Кстати, инженер, создавший этот принтер, до этого придумал "расширительную микроскопию": микрочастицы мозговой ткани прикрепляются к абсорбирующему полимеру, который потом расширяется под действием воды, сохраняя структуру и форму — что позволяет изучать мозговую ткань в многократном увеличении.



10. То, что не убивает кораллы, делает их сильнее. В последние годы ученые очень боялись смерти Большого барьерного рифа от глобального потепления. Риф постепенно обесцвечивался из-за того, что кораллы погибали от высокой температуры воды, а вслед за ними исчезали и живущие на них водоросли и рыбы. Но в прошлом году австралийские ученые обнаружили, что, несмотря на еще большее, чем обычно, повышение температуры, обесцвечивание рифа уменьшилось. В то время, как более слабые виды кораллов отмирают, более сильные приспособились и начинают процветать. Теперь ученые считают, что рифы выживут даже в более экстремальных условиях за счет изменения их состава. Кстати, более слабые кораллы на самом деле тоже не исчезают, а просто перемещаются на большую глубину. Другая группа австралийских биологов, проведя изучение морской флоры и фауны на глубине от 30 до 125 метров, обнаружила там 195 видов кораллов, которые, как считалось ранее, живут исключительно у поверхности океана.