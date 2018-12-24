"Были грубейшие нарушения". Причины трагедии в Соликамске

В Соликамске продолжаются спасательные работы и тушение пожара на шахте, в результате которого погибли 9 человек. На поверхность подняли тела всех погибших. Все они опознаны. Родственникам обещают выплатить миллионные компенсации. На месте ЧП работали более 160 человек и почти 40 единиц техники.

В Пермском крае – день траура по горнякам, погибшим на шахте в Соликамске. В регионе приспущены флаги, телерадиокомпании отменили развлекательные передачи. Люди несут цветы и свечи к шахте, где произошел пожар.

Все погибшие опознаны родственниками. 23 декабря тела всех девяти шахтёров подняли на поверхность. Местные власти приняли решение выплатить их семьям по миллиону рублей. Ещё по три миллиона пообещало выплатить руководство предприятия "Уралкалий". Кроме того, во ФГУП "Управление строительства-30", которое вело работы на шахте, сообщили, что оплатят похороны погибших горняков и выделят их семьям ещё по 2 миллиона.

Пожар произошёл во время строительных работ в стволе шахты на глубине 340 метров. В момент возгорания под землёй находились 17 человек. Восьмерым из них удалось выбраться наверх через соседние стволы рудника. Добраться до места, где находились остальные рабочие, спасателям долго мешало сильное задымление – они смогли это сделать лишь утром в воскресенье.

​Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть трёх и более лиц. Позднее по распоряжению Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат комитета.

В компании "Уралкалий", которой принадлежит шахта, сообщили, что погибшие не являются её сотрудниками. По версии "Уралкалия", это работники организации-подрядчика, которая вела строительные работы в руднике. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое – Башкирии и один – Краснодарского края.

В МЧС опровергли версию о взрыве метана в качестве причины возникновения пожара на шахте. В компании "Уралкалий", в свою очередь, рассказали, что загорелся строительный мусор и монтажная пена, которую рабочие наносили на стены шахты перед бетонированием.

По делу о гибели строителей задержаны четыре сотрудника компании "Управление строительства – 30", подрядчика "Уралкалия". Это горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин и начальник участка №5 того же объекта Максим Канищев.

Следователи пока не приступали к осмотру места происшествия, и в этой связи, по их словам, предварительные версии случившегося пока назвать нельзя.

Задымление на шахте в Соликамске произошло в субботу около 10 утра по московскому времени. По предварительным данным, речь не идет о вспышке метана в шахте. Возгорание вызвано строительными работами.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук уверен, что причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности:

Скорее всего, здесь были грубейшие нарушения правил техники безопасности

– Я думаю, что скорее всего, здесь были грубейшие нарушения правил техники безопасности, правил охраны труда, проведение работ в особо опасных условиях на большой глубине вертикальных горных выработках. Поэтому стечение определенных обстоятельств и плюс, я так думаю,отсутствие должного контроля со стороны инженерно-технических работников и проработки условий труда, организации труда – это явилось фактом того, что мы получили такую трагедию.

–​ Что вообще с безопасностью на российских шахтах? Все ли требования выполняются?

В этом году у нас погиб 21 человек, из них 12 человек на подземных работах

– Везде по-разному. Потому что калийные рудники – это отдельные рудники; горные рудники, где горные металлурги добывают руду – это отдельные рудники; урановые рудники, где добывают руду для атомного производства – это другие рудники. А если брать угольные шахты, то у нас в этом году ситуация гораздо лучше, чем в предыдущие годы. К сожалению, погибшие у нас есть, но гораздо меньше, чем было раньше. В этом году, к сожалению, у нас погиб 21 человек, из них 12 человек на подземных работах. Но это не какие-то аварии, а в основном, нарушения техники безопасности, нарушение технологии. Конечно, тут виной во многом человеческий фактор, когда люди сами совершали какие-то нарушения, а технического работника, который должен контролировать и обеспечивать безопасность, рядом не оказывалось. В целом, если брать ранние годы, то, конечно, у нас были сумасшедшие катастрофы. Есть годы, когда более 300 человек погибало за год. В угольной отрасли у нас, слава богу, в этом плане теперь гораздо лучше, чем было. Остальные предприятия мне тяжело комментировать, потому что, как правило, они не столь опасны как наши. У нас же, в угле, есть метан, есть угольная пыль, которая детонирует, взрывается. Скажем, на соляных шахтах это редчайший случай, когда бывают выбросы метана. У них нет угольной пыли, которая взрывается точно так же, как на рудных и на других шахтах. Поэтому там с безопасностью должно быть гораздо лучше, чем у нас. Но, к сожалению, бывают такие трагические случае, как в данном случае в Соликамске, – рассказал председатель российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Сообщается, что семьи погибших в Соликамске шахтеров получат по 2 миллиона рублей – их выплатит подрядная организация УС-30. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник УС-30, сотрудники которой вели строительные работы в шахте, Андрей Максимов, попросивший прощения у семей погибших.

"В первую очередь, я хотел бы высказать слова соболезнования семьям наших погибших в результате этой аварии работников, попросить прощения и, конечно же, сказать, что горе, которое сейчас свалилось на эти семьи, точно так же и наше. Болею душой за все, что произошло. Все возможное было сделано горноспасателями. Они более пяти раз спускались к месту аварии, но, к сожалению, спасти людей нам не удалось", – сказал Максимов.

Доктор химических наук, академик РАЕН, Вадим Мальцев полагает, что одной из причин гибели шахтеров в Соликамске могло быть использование при отделке шахты токсичных материалов:

Мне поступила информация, что там загорелся герметик

– Кто виноват – установит следствие. Я не телепат и не могу из Москвы заглянуть в причину пожара в Соликамске. Но вчера мне поступила информация, что предварительный вывод пожарной инспекции – подчеркиваю, предварительный! – состоит в том, что там загорелся герметик, которым были герметизированы щели по периметру разработки, где добывают калийную соль. Эта герметизация, наверное, для того чтобы или вода не протекала в шахту, или газ какой-то не проходил. Короче говоря, есть информация, что загорелся герметик. А поскольку герметик заделывает щели, то пламя распространилось довольно быстро. Видимо, и масса этого герметика была большая. Отсюда и задымление, и высокая температура.

–​ Чем это опасно?

Вспомним трагедию в Кемерово – там все было отделано горючими материалами. А такие материалы не должны попадать ни в шахты, ни в тоннели, ни в торговые центра

– Если это действительно так, если это герметик, то в таких местах как шахты, метрополитен или в местах скопления большого количества людей, таких как торговые центры, при отделке должны использоваться только материалы группы горючести не хуже, чем Г-1. Вспомним трагедию в Кемерово – там все было отделано горючими материалами, включая поролоновые кубики в так называемом "сухом бассейне". Так и здесь проскочил, если это герметик, горючий материал. А если это не герметик, то это тоже какой-то горючий материал. Такие материалы не должны попадать ни в шахты, ни в тоннели, ни в торговые центры.

–​ Как получилось, что этот материал попал в шахту?

Взяли, что было на рынке, и использовали

– Видимо, взяли, что было на рынке, и использовали, не задумываясь ни о горючести, ни о скорости распространения пламени, ни о токсичности дыма. У нас в стране отсутствует система разработки и внедрения трудногорючих материалов. Единой политики с точки зрения пожарной безопасности материалов нет. В Кемерове произошла страшная трагедия, погибли 60 детей! О чем писала пресса? Пресса писала о том, что двери открываются, не закрываются, электропроводка замыкается, что где-то какая-то инспекция была и дала добро... Все, что угодно, но ни слова про токсичные материалы, которым был отделан торговый центр, – рассказал доктор химических наук Вадим Мальцев.

Аварии на шахтах в 2018 году. Хроника.

Российские СМИ публикуют хронику случаев гибели людей в шахтах и на рудниках РФ в течение 2018 года. Всего с начала года погибли не менее девяти человек (без учета ЧП 22 декабря): шесть случаев произошли на угольных шахтах, по одному – на алмазном руднике, железнорудной и золотодобывающей шахтах.

7 февраля на угольной шахте "Осинниковская" ("Распадская угольная компания") в Кемеровской облоасти произошло обрушение породы. Погиб один горняк, еще один получил ранения. На момент обрушения под землей находились 125 человек, в т. ч. восемь – на аварийном участке. Эвакуации шахтеров не проводилось, работа шахты не приостанавливалась.

15 апреля на угольной шахте "Дальняя" (поселок Тополево, Ростовская область, собственник - предприятие "Донской антрацит", принадлежащее нидерландской "Дитек энерджи") в результате обрушения горной породы погиб проходчик. Еще три человека смогли выбраться с аварийного участка и не пострадали.

30 апреля на шахте "Межегейуголь" (собственник – компания "Евраз") в Тандинском районе Республики Тува произошло обрушение. На момент ЧП под землей находились 80 человек, 79 из них были выведены на поверхность и не пострадали. 3 мая спасатели обнаружили под завалами тело погибшего мастера участка.

11 июля на алмазном руднике "Удачный" (компания "Алроса", г. Удачный, Якутия) в результате детонации заряда взрывчатого вещества при производстве работ погиб рабочий-взрывник участка горно-капитальных работ Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления. Происшествие произошло на горизонте минус 657,8 м.

15 августа на железнорудной шахте "Северопесчанская" (г. Краснотурьинск, Свердловская обл., предприятие "Уральской горно-металлургической компании") в результате отвала железной руды на глубине 250 м один человек погиб и еще один пострадал. Всего в шахте находился 131 горнорабочий, деятельность предприятия не останавливалась.

16 августа на угольной шахте "Обуховская" (г. Зверево, Ростовская обл., собственник – компания ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова) при заряжении забоя монтажной камеры лавы произошел взрыв шпуровых зарядов. В результате погиб проходчик, еще пять человек (в т. ч. гражданин Украины) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

19 сентября на золотодобывающей шахте "Центральная" (ОАО "Южуралзолото ГК", г. Пласт, Челябинская обл.) произошло обрушение породы на глубине около 800 м. От полученных ранений в машине скорой помощи скончался работник подрядной организации "Шахта Запад".

27 ноября в горной выработке угольной шахты "Разрез "Инской" (Беловский район Кемеровской обл.) было обнаружено тело рабочего. По предварительным данным, мужчина предпринял попытку перехода через конвейерную ленту в неположенном месте, оступился, и его затянуло в барабан ленты, в результате чего он получил смертельные ранения.

28 ноября в якутском пос. Серебряный Бор на угольной шахте "Денисовская" (ГОК "Денисовский", подразделение компании "Нерюнгриуголь") в результате обрушения горной породы под завалом погиб машинист добычного комбайна.