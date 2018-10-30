В Саратове закроется НКО, помогавшая больным диабетом

В Саратове региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, закроется после того, как её признали иностранным агентом. Об этом сообщает издание "Свободные новости".

По словам главы НКО, члены правления не хотят заниматься своей деятельностью в качестве "иностранных агентов". Процесс ликвидации начнется с 23 ноября и может занять около полугода. При этом суд настаивает, что организации все равно необходимо встать на учет, как "иностранному агенту".

В конце мая суд в Саратове признал "иностранным агентом" саратовскую пациентскую организацию, поддерживающую больных диабетом. На нее был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента". Позднее суд признал "иностранным агентом" бывшего президента общественной организации Екатерину Рогаткину. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Поводом для проверки общественной организации стала жалоба студента-медика, возглавляющего студенческий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, он читал в интернете, что организация якобы существует на деньги иностранных компаний.