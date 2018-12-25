Спейси записал видеообращение от лица героя "Карточного домика"

Американский актер Кевин Спейси, обвиненный в сексуальных домогательствах, опубликовал видеообращение от лица Фрэнка Андервуда, главного героя сериала "Карточный домик", которого он играл.

"Я знаю, чего вы хотите", - говорит Спейси с интонацией персонажа. "Конечно, нас пытались разлучить, но то, что есть между нами, слишком прочное. В конце концов, мы делились всем друг с другом. Я рассказывал вам о своих х самых потаенных и мрачных тайнах. Я показал тебе, на что способны люди, шокировал тебя своей откровенностью, хотя при этом я скорее бросал тебе вызов и заставлял задуматься", - говорит Спейси в обращении, опубликованном в твиттре. "Я знаю, чего вы хотите - чтобы я вернулся", - продолжает Спейси. При этом актер обыгрывает сцену из шестого сезона сериала, в которой Клэр Андервуд (в исполнении Робин Райт) стоит у могилы супруга и надевает его перстень. "С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду, - говорит Спейси.

Накануне издание Boston Globe сообщило, что суд в штате Массачусетс готовится предъявить Кевину Спейси очередное обвинение в сексуальных домогательствах и избиении 18-летнего подростка. Первое заседание суда, на котором рассматривались вопросы технического характера, состоялось 20 декабря, а 7 января Спейси будут предъявлены официальные уголовные обвинения.

Громкий скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в октябре прошлого года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад, когда последнему было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Позже Спейси объявил о своей гомосексуальной ориентации. Вскоре аналогичные обвинения против него выдвинули ещё десятки человек. После этого компания Netflix прекратила сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик", ему также отказались вручать премию "Эмми", а из фильма "Все деньги мира" вырезали сцены с его участием и пересняли с другим актёром.

Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар".