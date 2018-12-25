В Москве пройдёт встреча президентов России и Белоруссии

В Москве во вторник пройдёт встреча президентов России и Белоруссии. По официальной информации, Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать вопрос двусторонних отношений и цен на энергоносители.

В Минске обеспокоены реформой налогообложения в нефтяном секторе России, которая приведет к удорожанию топлива для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. В 2019 году убытки составят свыше 380 миллионов долларов (при цене барреля нефти 70 долларов за баррель). Минск предлагает Москве эти потери компенсировать.

Также Белоруссия недольна высокой стоимостью транспортировки газа в страну. В начале декабря Лукашенко заявил, что для белорусских потребителей топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, тогда как для россиян, в соседней Смоленской области – всего 70. В Кремле на это ответили, что Минск закупает топливо по цене, которая ниже рыночной.

Переговорам Путина и Лукашенко должна была предшествовать встреча вице-премьеров двух стран, но она сорвалась. После этого премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что для получения экономических дотаций Минску придется пойти на серьезные уступки. Среди них он отметил создание единого для двух государств эмиссионного центра, единой таможни, суда и счетной палаты.