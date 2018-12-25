Заключенного, сообщившего о пытках, тайно вывезли в другой регион

Заключенного красноярской колонии, сообщившего о пытках, тайно вывезли в другой регион. О том, что Сулим Битаев этапирован в Кировскую область не знали его родственники и адвокаты, сообщает фонд "Общественный вердикт".

Заключенный не давал согласия на свой перевод, а причину по которой его отправляют в другую область сотрудники Федеральной службы исполнения наказания не сообщили. Адвокат Битаева потребовал от прокуратуры проверить законность этапирования его подзащитного. Правозащитники считают, что под видом перевода заключенного, сотрудники ФСИН пытаются помешать проверке сообщения о пытках.

В октябре заключённый красноярской исправительной колонии №17 Сулим Битаев рассказал, что семеро сотрудников ФСИН пытали его в помещении камерного типа. По его словам, они использовали электрошокер и угрожали его убить, инсценировав самоубийство. Позже, чтобы привлечь внимание к пыткам, Битаев порезал себе живот и руки, после чего его поместили в тюремную больницу. Однако там его вынудили сказать на камеру, что никаких претензий к сотрудникам ФСИН у него нет.

Проверка заявлений Битаева со стороны Следственного комитета ни к чему не привела. Во ФСИН заявили, что потеряли записи видеокамер, которые могли заснять факт пыток.