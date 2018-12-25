Россельхознадзор не смог определить поставщиков 60% чёрной икры

Россельхознадзор не смог отследить происхождение 60% исследованных образцов черной икры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Россельхознадзора Сергея Данкверта телеканалу "Россия-24".

Из десяти образцов черной икры, которые были отобраны для исследования, установить производителя удалось только в четырёх случаях, когда продукт поступил по импорту от китайских и итальянских производителей.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в преддверии новогодних праздников усилен контроль за магазинами, где продаётся икра. В случае обнаружения нарушений некачественная продукция будет изыматься.

Чёрная икра ещё в советские времена рекламировалась на Западе наряду с водкой "Столичная" и считалась одним из символов богатого русского застолья.