Трамп: пока не будет решения о стене, "шатдаун" останется в силе

В США пока не удаётся устранить причины частичного закрытия федерального правительства. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что так называемый «шатдаун» будет продолжаться до тех пор, пока его требование о финансирования строительства стены на границе с Мексикой, не будет выполнено.



Как сообщает "Голос Америки", четверть государственных учреждений приостановили свою работу. Частичное закрытие правительства затронуло более 800 тысяч федеральных служащих, более половины из которых продолжат работать без оплаты.



Разрешить спор по поводу бюджета Конгресс и президент Трамп смогут лишь после Рождества. 24 и 25 декабря – федеральные праздники, а ближайшее заседание Сената назначено на четверг.





В центре спора – финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Президент хочет, чтобы Конгресс выделил 5,7 миллиарда долларов на начальный этап этого проекта, общая стоимость которого может превысить 20 миллиардов долларов. В ходе своей успешной предвыборной кампании Трамп пообещал, что расходы на строительство стены покроет Мексика.



Конгресс отказался выполнить требование президента и выделить средства на строительство стены, которая, по словам Трампа, поможет в борьбе с нелегальной иммиграцией.