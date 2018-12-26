Дело о мемах Мотузной, уехавшей в Киев, вернули на дорасследование

Уголовное дело в отношении студентки из Барнаула Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в соцсети "Вконтакте", возвращено из суда для дополнительного расследования. Об этом "Интрфаксу" сообщили в региональном Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что Мотузная, которая ранее покинула Россию, не находится в розыске в связи с новым расследованием дела.

В начале мая правоохранители провели обыск в доме Мотузной. После изъятия у нее компьютера и телефона девушку отвезли в полицейский участок. Там ей показали скрины изображений, которые она размещала в своем аккаунте. Они легли в основу выдвинутых против Мотузной обвинений в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

9 октября суд вернул дело Мотузной в прокуратуру. Это было сделано в результате запроса со стороны защиты, которая заявила, что "не был доказан умысел подсудимой и не исследовался эффект, который произвели на аудиторию ее действия". В конце октября Мария Мотузная уехала на Украину.

20 декабря Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года. Такую формулировку предложил Владимир Путин.

После смягчения уголовной статьи предыдущие приговоры по ней будут пересмотрены.

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека.